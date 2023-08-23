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У Польщі для українців вигадали нові правила: що зміниться

23 серпня 2023 04:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Польщі для українців вигадали нові правила: що зміниться
Українка біля пункту допомоги в Польщі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З березня українців у Польщі позбавлять права на оформлення польської візи безпосередньо на території країни. Відтепер отримувати візу можна лише перебуваючи на території тієї держави, де є польське консульство.

Про це йдеться на урядовому порталі Польщі

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Відомо, що тепер особа, яка звертається по візу поштою або через уповноважену особу, повинна перебувати на території країни, в якій знаходиться консульство, до якого подається візова заява. Таке нововведення стосується не лише українців, а й інших іноземців.

Коли з'ясується, що під час подання заяви людина перебувала не в Польщі, то документи навіть не розглядатимуться. 

"Водночас польська віза, отримана за допомогою посередників без виїзду з Польщі, не дасть права на проживання", — повідомляє Консульство України у Гданську. 

Однак, тим українцям, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року і раніше, хвилюватися не варто.

"Підставою для цього є наявність польської національної візи або тимчасова посвідка на проживання, термін дії яких закінчився 1 липня 2023 року. У такому разі громадяни України можуть перебувати на території країни-сусіда до 4 березня 2024 року", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що останній рік приніс зміни до правил користування українськими водійськими правами в ЄС. Таким чином, українські біженці мають замінити український документ національним. 

 

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