По сравнению с прошлым годом количество утопленников выросло на 20%, — МВД

Правоохранители на месте несчастного случая. Фото: МВД Украины

В Украине на 20% выросло количество погибших на воде. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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"По сравнению с прошлым годом количество погибших на воде выросло на 20%. Следовательно, с начала 2023 года ГСЧС зафиксировано 640 погибших на водоемах, из них 60 — это дети", — сообщили в Министерстве.

Украинцев призывают быть осторожными на водоемах

В МВД рассказали, что несколько дней назад в Киевской области утонул 10-летний мальчик. Произошло это во время купания на пруду в селе Ходосовка. Со дна водоема тело мальчика подняли на поверхность спасатели.

Гражданам напоминают, что не стоит купаться в неизвестных местах. Кроме того, во время посещения водоемов запрещается подплывать к маломерным судам, заплывать за предел купания, обозначенный буями, прыгать в воду из сооружений, в местах с неопределенными глубиной и состоянием дна, использовать для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски и т.д.

Также в МВД призвали родителей следить за досугом детей и не разрешать им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы.

Напомним, что в Антоновке на Херсонщине спасли маленького оленя, а в Херсоне — собаку. Они не могли вылезти из воды, в которой едва не утонули.