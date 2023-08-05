У порівнянні з минулим роком кількість утопленників зросла на 20%, — МВС

Правоохоронці на місці нещасного випадку. Фото: МВС України

В Україні на 20% зросла кількість загиблих на воді. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомили у МВС України.

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"У порівнянні з минулим роком кількість загиблих на воді зросла на 20%. Відтак, з початку 2023 року ДСНС зафіксовано 640 загиблих на водоймах, з них 60 — це діти", — повідомили у Міністерстві.

Українців закликають бути обережними на водоймах

В МВС розповіли, що кілька днів тому на Київщині потонув 10-річний хлопчик. Сталося це під час купання на ставку у селі Ходосівка. З дна водойми тіло хлопчика підняли на поверхню рятувальники.

Українців просять бути обережними на водоймах. Фото: МВС України

Громадянам нагадують, що не варто купатися в невідомих місцях. Окрім того, під час відвідування водойм забороняється підпливати до маломірних суден, запливати за межу купання, позначену буями, стрибати у воду зі споруд, в місцях з невизначеними глибиною та станом дна, використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки тощо.

В Україні значно зросла кількість утопленників. Фото: МВС України

Також в МВС закликали батьків слідкувати за дозвіллям дітей та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

Нагадаємо, що в Антонівці, що на Херсонщині, врятували маленьке оленя, а в Херсоні — собаку. Вони не могли вилізти з води, в якій ледь не потонули.