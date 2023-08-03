Избиение школьника в частной школе в Ирпене: детали скандала

В частной школе в Ирпене избили ребенка. Фото: Новини.LIVE

В частном лицее в Ирпене на Киевщине до сотрясения мозга избили третьеклассника, когда учительница стояла рядом, но ее внимание было приковано к мобильному телефону. Уже больше полугода мама мальчика пытается наказать виновных. Стало известно, что учителя, которые были тогда возле детей, уже не работают в учебном заведении.

Об этом Новинам.LIVE в телефонном разговоре рассказала основательница и руководитель лицея Валентина Швед-Гирняк.

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Телефонный разговор

— Этот факт был зарегистрирован в полиции. Проходит ли сейчас какое-нибудь расследование, как в нем участвует школа?

— Все, что от нас требует полиция, мы предоставляем — все документы, свидетельства и т. д.

— А эти учителя, которые были на площадке, они продолжают работать?

— Нет нет.

— Они сами уволились или вы их уволили?

— Это уже другое дело. Мы не продолжаем сотрудничество. Они сами не увольнялись.

В свою очередь мама потерпевшего третьеклассника Валерия Татарчук рассказала Новинам.LIVE, что ожидает справедливого наказания виновных в буллинге ребенка. Для нее важно, чтобы все ответили по букве закона.

"В буллинге всегда виноваты взрослые. И собственно потому я хочу, чтобы наказали взрослых — учителей, администрацию школы. Всех, кто отвечал за этот инцидент. Потому что дети — это дети. Учительница должна была стоять так близко к детям, чтобы помешать этому", — сказала женщина.

Напомним, что инцидент в частной школе в Ирпене произошел в декабре 2022 года. Между детьми на площадке возник конфликт, в результате которого школьника избили. Об этом он рассказал родителям уже вечером. Мама попросила у администрации школы видеозапись и от увиденного была в шоке.

По данным родителей школьника, они вместе с ребенком обратились в травмпункт и врач констатировал сотрясение мозга. С тех пор семья обратилась в полицию и потребовала от компетентных органов найти и наказать виновных.