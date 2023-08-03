Побиття школяра у приватній школі в Ірпені: деталі скандалу

У приватній школі в Ірпені побили дитину. Фото: Новини.LIVE

У приватному ліцеї в Ірпені на Київщині до струсу мозку побили третьокласника, коли вчителька стояла поруч, але її увага була прикута до мобільного телефону. Вже понад пів року мама хлопчика намагається покарати винних. Стало відомо, що вчителі, які тоді були біля дітей, вже не працюють у навчальному закладі.

Про це Новинам.LIVE у телефонній розмові розповіла засновниця та керівниця ліцею Валентина Швед-Гірняк.

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Телефонна розмова

— Цей факт був зареєстрований у поліції. Чи выдбувається зараз якесь розслідування, як у ньому бере участь школа?

— Все, що від нас вимагає поліція, ми надаємо — всі документи, свідчення тощо.

— А ці вчителі, які були тоді на майданчику, вони продовжують працювати?

— Ні, ні.

— Вони самі звільнилися чи ви їх звільнили?

— Це вже інша справа. Ми не продовжуємо співпрацю. Вони самі не звільнялися.

Своєю чергою мама потерпілого третьокласника Валерія Татарчук розповіла Новинам.LIVE, що очікує на справедливе покарання винних у булінгу дитини. Для неї важливо, щоб усі відповіли за буквою закону.

"У булінгу завжди винні дорослі. І власне того я хочу, щоб покарали дорослих —вчителів, адміністрацію школи. Всіх, хто відповідав за цей інцидент. Тому що діти — це діти. Вчителька повинна була стояти так близько до дітей, щоб завадити цьому", — сказала жінка.

Нагадаємо, що інцидент у приватній школі в Ірпені стався в грудні 2022 року. Між дітьми на майданчику виник конфлікт, внаслідок якого школяра побили. Про це він розповів батькам уже ввечері. Мама попросила в адміністрації школи відеозапис і від побаченого була шокована.

За даними батьків школяра, вони разом з дитиною звернулися до травмпункту і лікар констатував струс мозку. Відтоді родина звернулася до поліції та почала вимагати від компетентних органів знайти і покарати винних.