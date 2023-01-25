В США собрали 15 тысяч долларов на протезы для украинских военных

Благотворительное мероприятие в Сан-Франциско (США)

В Сан-Франциско (США) прошло благотворительное мероприятие, организованное фондом Protez Foundation. Организация нуждается в полутора миллионах долларов на протезы для бойцов ВСУ и гражданских украинцев, потерявших конечности из-за боевых действий. Приглашенным гостем мероприятия стал украинский певец ANDRUX, который родом из Львова.

Новини.LIVE подробнее расскажет о благотворительном мероприятии.

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Жители американского города не упустили возможности лично выразить свою благодарность и поддержку украинским героям лично, ведь некоторые из них смогли приехать в США на несколько дней. В настоящее время фонд Protez Foundation насчитывает 700 человек, ожидающих протезы.

Благотворительное мероприятие началось с исполнения гимна Украины, который выпал честь петь ANDRUX (настоящее имя Богдан).

"Когда я вышел на сцену и увидел ребят, пришлось сделать проигрыш, потому что я просто не мог начать петь. В груди все сжалось, и в горле образовался ком. На строках "Душу и тело мы положим за нашу свободу" у меня выступили слезы. Потому что пока мы, украинцы в США, переживаем "душу" за судьбу нашей Родины, парни жертвуют не только ею, но и своим телом", — рассказал после выступления ANDRUX.

Во время благотворительного вечера у гостей была возможность задать вопросы нашим защитникам. Украинские герои рассказывали об актуальных боевых действиях на территории государства, поставках оружия от США и Европы, а также делились собственными историями из жизни.

В общей сложности организации удалось собрать более 15 тысяч долларов, 3600 долларов из которых получили от продажи украинского флага и ремня с подписью этих бойцов.

Об ANDRUX

Уехал в США в 19 лет. Стал одним из героев фильма режиссера Юрия Движона "Не прячь глаз-2" об украинских ЛГБТ-эмигрантах. Богдан поощряет американцев помогать и донатить на ВСУ, распространяет правдивые новости о войне в Украине, а также создает небольшие "квартирники", на которые обычно приходят украинцы, временные переселенцы в США, чтобы вместе спеть родные украинские песни и на мгновение представить, что они дома, на Родине.

Напомним, ранее мы писали, что благотворительный фонд певицы Тины Кароль передал Украине пол тысячи генераторов из Японии.