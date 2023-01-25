У США зібрали 15 тисяч доларів на протези для українських військових

Благодійний захід у Сан-Франциско (США)

У Сан-Франциско (США) відбувся благодійний захід, організований фондом Protez Foundation. Організація потребує півтора мільйона доларів на протези для бійців ЗСУ та цивільних українців, які втратили кінцівки через бойові дії. Запрошеним гостем заходу став український співак ANDRUX, який родом зі Львова.

Новини.LIVE детальніше розкаже про благодійну подію.

Деталі

Жителі американського міста не пропустили нагоду особисто висловити свою подяку і підтримку українським героям особисто, адже деякі з них змогли приїхати у США на декілька днів. Наразі фонд Protez Foundation налічує 700 осіб, які чекають на протези.

Благодійний захід розпочався з виконання гімну України, який випала честь співати ANDRUX (справжнє ім’я Богдан).

"Коли я вийшов на сцену і побачив хлопців, довелось зробити програш, бо я просто не міг почати співати. В грудях все стиснулось, і в горлі утворився ком. На рядках "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" в мене виступили сльози. Бо поки ми, українці у США, переймаємось "душею" за долю нашої Батьківщини, хлопці жертвують не тільки нею, а й своїм тілом", — розповів після виступу ANDRUX.

Під час благодійного вечора у гостей була можливість поставити запитання нашим захисникам. Українські герої розповідали про актуальні бойові дії на території держави, постачання зброї від США та Європи, а також ділилися власними історіями з життя.

Загалом організації вдалося зібрати понад 15 тисяч доларів, 3600 доларів з яких отримали від продажу українського прапора та ременю з підписом цих бійців.

Про ANDRUX

Переїхав у США в 19 років. Став одним з героїв фільму режисера Юрія Двіжона “Не ховай очей-2” про українських ЛГБТ-емігрантів. Богдан заохочує американців допомагати та донатити на ЗСУ, поширює правдиві новини щодо війни в Україні, а також створює невеликі “квартирники”, на які зазвичай приходять українці, тимчасові переселенці у США, щоб разом заспівати рідні українські пісні та на мить уявити, що вони вдома, на Батьківщині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що благодійний фонд співачки Тіни Кароль передав Україні пів тисячі генераторів із Японії.