У США зібрали 15 тисяч доларів на протези для українських військових: хто виступив перед героями
У Сан-Франциско (США) відбувся благодійний захід, організований фондом Protez Foundation. Організація потребує півтора мільйона доларів на протези для бійців ЗСУ та цивільних українців, які втратили кінцівки через бойові дії. Запрошеним гостем заходу став український співак ANDRUX, який родом зі Львова.
Новини.LIVE детальніше розкаже про благодійну подію.
-
Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"
-
На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб
-
ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад: що відомо
-
Загроза блекауту: скільки відділень зможуть працювати без електрики
-
Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України
-
До танкової коаліції для України готова приєднатися ще одна країна ЄС, — ЗМІ
-
Смертельний алкоголь: на Одещині від отруєння помер чоловік, а жінка впала в кому
-
Тіна Кароль у свій день народження випустила патріотичну колекцію одягу з українським брендом
-
Прокуратура повідомила про підозру двом окупантам, які в Ірпені імітували розстріл цивільних
-
В Україні зросло споживання електроенергії: в Укренерго назвали причину
Деталі
Жителі американського міста не пропустили нагоду особисто висловити свою подяку і підтримку українським героям особисто, адже деякі з них змогли приїхати у США на декілька днів. Наразі фонд Protez Foundation налічує 700 осіб, які чекають на протези.
Благодійний захід розпочався з виконання гімну України, який випала честь співати ANDRUX (справжнє ім’я Богдан).
"Коли я вийшов на сцену і побачив хлопців, довелось зробити програш, бо я просто не міг почати співати. В грудях все стиснулось, і в горлі утворився ком. На рядках "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" в мене виступили сльози. Бо поки ми, українці у США, переймаємось "душею" за долю нашої Батьківщини, хлопці жертвують не тільки нею, а й своїм тілом", — розповів після виступу ANDRUX.
Під час благодійного вечора у гостей була можливість поставити запитання нашим захисникам. Українські герої розповідали про актуальні бойові дії на території держави, постачання зброї від США та Європи, а також ділилися власними історіями з життя.
Загалом організації вдалося зібрати понад 15 тисяч доларів, 3600 доларів з яких отримали від продажу українського прапора та ременю з підписом цих бійців.
Про ANDRUX
Переїхав у США в 19 років. Став одним з героїв фільму режисера Юрія Двіжона “Не ховай очей-2” про українських ЛГБТ-емігрантів. Богдан заохочує американців допомагати та донатити на ЗСУ, поширює правдиві новини щодо війни в Україні, а також створює невеликі “квартирники”, на які зазвичай приходять українці, тимчасові переселенці у США, щоб разом заспівати рідні українські пісні та на мить уявити, що вони вдома, на Батьківщині.
Нагадаємо, раніше ми писали, що благодійний фонд співачки Тіни Кароль передав Україні пів тисячі генераторів із Японії.