В Василькове срезают цнеповрежденный асфальт, чтобы постелить брусчатку: детали скандала

В Василькове стелят брусчатку возле мэрии. Фото: Борис Корчинский

В Киевской области в Василькове возле мэрии начинают стелить новую брусчатку на пешеходных дорожках. Но на этом месте срывают асфальтовое покрытие в вполне нормальном состоянии.

Об этом пишет васильковский общественный активист, глава ОО "Европейское общество" Богдан Корчинский .

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По словам активиста, по этой улице почти не ходят граждане, а в основном пользуются чиновники городского совета.

"Новая брусчатка возле мэрии Баласинович. Глухая улица в Василькове, где почти нет движения пешеходов с обеих сторон сняли асфальт с пешеходных дорожек и застилают брусчаткой. Этим маршрутом в основном пользуются чиновники горсовета, когда идут на поклон Баласинович", — говорится в сообщении.

В комментариях люди возмущаются, что во время войны тратить средства на новую брусчатку, где и так есть нормальное асфальтное покрытие, совсем не уместно.

В Василькове стелят брусчатку возле мэрии. Фото: Борис Корчинский

В Василькове стелят брусчатку возле мэрии. Фото: Борис Корчинский

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области идет восстановление заведений дошкольного образования. Во время оккупации Киевщины было повреждено 86 садиков. В настоящее время уже восстановили 67 таких учреждений.