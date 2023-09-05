На Київщині відновили понад 60 дитсадочків, які були пошкоджені російськими обстрілами

Діти в садочку. Ілюстративне зображення: google.com

У Київській області триває відновлення закладів дошкільної освіти. Під час окупації Київщини загалом було пошкоджено 86 садочків. Наразі вже відновили 67 таких установ.

Про це повідомляє КОВА.

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Відновлення пошкоджених дитсадочків

Цього разу в КОВА розповіла про Гаврилівський заклад дошкільної освіти № 10 "Веселка" Бучанської громади. Його відвідують 190 діток.

Також в яслах-садку організоване інклюзивне навчання.

У будівлі провели капітальний ремонт фасаду, даху, замінили вікна та зовнішні двері, частково замінили сантехніку й електромережу. Оновили кухонне обладнання та начиння. Також частково відновили укриття.

Хто допоміг відбудувати садочок

Заклад був сильно пошкоджений під час окупації Київщини: вибиті вікна та двері, частково зруйновані дах, фасад, внутрішні стіни і сантехніка, виведена з ладу електромережа, пошкоджені ігрові майданчики й асфальтовані доріжки.

Відновлення стало можливим завдяки фінансовій підтримці міжнародної благодійної організації та коштів, виділених із місцевого бюджету.

Відновлений садочок на Київщині. Фото: КОВА

Що відомо про відновлення Київщини

У Макарівській громаді запрацював відновлений Ситняківський ліцей. У закладі освіти відбувся капітальний ремонт після повномасштабного вторгнення Росії.

До відновлення Київщини доєдналися понад пʼять тисяч безробітних. У межах державного проєкту "Армія відновлення" десяткам тисяч безробітних уже виплатили 305 млн гривень.

У столиці України було завершено відновлення будівлі готелю Alfavito Hotel Kyiv після того, як 31 грудня 2022 року в нього влучила ракета з Росії. Цей процес тривав вісім місяців.

Відбудова Київщини активно триває. Відтак, у селі Михайлівка-Рубежівка Ірпінської громади ремонтують гуртожиток. Там проживатимуть 19 родин.