На Київщині відновили понад 60 дитсадочків, які були пошкоджені російськими обстрілами
У Київській області триває відновлення закладів дошкільної освіти. Під час окупації Київщини загалом було пошкоджено 86 садочків. Наразі вже відновили 67 таких установ.
Про це повідомляє КОВА.
Відновлення пошкоджених дитсадочків
Цього разу в КОВА розповіла про Гаврилівський заклад дошкільної освіти № 10 "Веселка" Бучанської громади. Його відвідують 190 діток.
Також в яслах-садку організоване інклюзивне навчання.
У будівлі провели капітальний ремонт фасаду, даху, замінили вікна та зовнішні двері, частково замінили сантехніку й електромережу. Оновили кухонне обладнання та начиння. Також частково відновили укриття.
Хто допоміг відбудувати садочок
Заклад був сильно пошкоджений під час окупації Київщини: вибиті вікна та двері, частково зруйновані дах, фасад, внутрішні стіни і сантехніка, виведена з ладу електромережа, пошкоджені ігрові майданчики й асфальтовані доріжки.
Відновлення стало можливим завдяки фінансовій підтримці міжнародної благодійної організації та коштів, виділених із місцевого бюджету.
Що відомо про відновлення Київщини
У Макарівській громаді запрацював відновлений Ситняківський ліцей. У закладі освіти відбувся капітальний ремонт після повномасштабного вторгнення Росії.
До відновлення Київщини доєдналися понад пʼять тисяч безробітних. У межах державного проєкту "Армія відновлення" десяткам тисяч безробітних уже виплатили 305 млн гривень.
У столиці України було завершено відновлення будівлі готелю Alfavito Hotel Kyiv після того, як 31 грудня 2022 року в нього влучила ракета з Росії. Цей процес тривав вісім місяців.
Відбудова Київщини активно триває. Відтак, у селі Михайлівка-Рубежівка Ірпінської громади ремонтують гуртожиток. Там проживатимуть 19 родин.