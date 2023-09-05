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В Киевской области восстановили более 60 детсадов, которые были повреждены российскими обстрелами

5 сентября 2023 15:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области восстановили более 60 детсадов, которые были повреждены российскими обстрелами
Дети в саду. Иллюстративное изображение: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области идет восстановление заведений дошкольного образования. Во время оккупации Киевщины было повреждено 86 садиков. В настоящее время уже восстановили 67 таких учреждений.

Об этом сообщает КОВА.

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Восстановление поврежденных детсадов

На этот раз в КОВА рассказала о Гавриловском заведении дошкольного образования №10 "Радуга" Бучанской общины. Его посещают 190 детей.

Также в яслях-саду организовано инклюзивное обучение.

В здании произвели капитальный ремонт фасада, крыши, заменили окна и наружные двери, частично заменили сантехнику и электросеть. Обновили кухонное оборудование и утварь. Также частично восстановили укрытие.

Кто помог отстроить садик

Заведение сильно повреждено во время оккупации Киевщины: выбиты окна и двери, частично разрушены крыша, фасад, внутренние стены и сантехника, выведена из строя электросеть, повреждены игровые площадки и асфальтированные дорожки.

Возобновление стало возможным благодаря финансовой поддержке международной благотворительной организации и средств, выделенных из местного бюджета.

 

Восстановленный садик в Киевской области. Фото: КОВА

 

Что известно о восстановлении Киевщины

В Макаровской общине заработал восстановленный Ситняковский лицей . В учебном заведении произошел капитальный ремонт после полномасштабного вторжения России.

К восстановлению Киевской области присоединились более пяти тысяч безработных. В рамках государственного проекта "Армия восстановления" десяткам тысяч безработных уже выплатили 305 млн. гривен.

В столице Украины было завершено восстановление здания гостиницы Alfavito Hotel Kyiv после того, как 31 декабря 2022 года в него попала ракета из России. Этот процесс длился восемь месяцев.

Восстановление Киевщины активно продолжается. Следовательно, в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенской общины ремонтируют общежитие. Там будут проживать 19 семей.

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