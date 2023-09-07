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У Василькові зрізають непошкоджений асфальт, аби постелити бруківку: деталі скандалу

7 вересня 2023 11:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Василькові зрізають непошкоджений асфальт, аби постелити бруківку: деталі скандалу
У Василькові стелять бруківку біля мерії. Фото: Борис Корчинський
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині у Василькові поблизу мерії починають стелити нову бруківку на пішохідних доріжках. Але на цьому місці зривають асфальтне покриття в цілком нормальному стані.

Про це пише васильківський громадський активіст, голова ГО "Європейське суспільство" Богдан Корчинський

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Що відомо

За словами активіста, цією вулицею майже не ходять громадяни, а в основному користуються чиновники міської ради.

"Нова бруківка біля мерії Баласинович. Глуха вулиця у Василькові, де майже немає руху пішоходів з обох сторін зняли асфальт з пішохідних доріжок та застеляють бруківкою. Цим маршрутом в основному  користуються посадовці міськради коли йдуть на поклон Баласинович", – йдеться у повідомленні.

У коментарях люди обурюються, що під час війни витрачати кошти на нову бруківку, де і так є нормальне асфальтне покриття, зовсім не доречно.

 

У Василькові стелять бруківку біля мерії. Фото: Борис Корчинский

 

У Василькові стелять бруківку біля мерії. Фото: Борис Корчинский

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області триває відновлення закладів дошкільної освіти. Під час окупації Київщини загалом було пошкоджено 86 садочків. Наразі вже відновили 67 таких установ.

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