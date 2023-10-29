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В Виннице в одном из городских баров пели русские песни

29 октября 2023 20:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Виннице в одном из городских баров пели русские песни
Скриншот с видео вечеринки. Фото: Новости Винница 20 минут
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В сети появилось видео, как в одном из винницких баров пели русские песни. Там будто бы проходил благотворительный концерт.

Об этом сообщает Новости Винницы 20 минут.

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Российские песни в винницком баре

В Виннице в одном из баров пели русские песни, хотя за время до этого в городе ввели ограничения на использование русскоязычных культурных продуктов. Музыка, книги, телепрограммы, представления, фильмы и сериалы российского производства и на русском языке на улицах, и в общественных местах недопустимы.

Заведение поспешило извиниться, мол, у них песен на русском вы не услышите. Однако в этот раз, по словам администрации, у них арендовали помещение для благотворительного концерта. На что собирали деньги, неизвестно.

"Когда мы работаем, ни одной российской песни вы не услышите, мы не включаем российскую музыку ни украинских исполнителей, ни российских", — отметила администрация бара.

Скриншот извинений в баре
Скриншот извинений заведения. Фото: инстаграмм винницкого бара
Скриншот извинений
Скриншот извинений заведения. Фото: инстаграмм винницкого бара

Напомним, в Виннице местные депутаты ввели запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта в общине. Такое решение было принято 27 октября.

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