У Вінниці в одному з міських барів співали російські пісні

Скриншот з відео вечірки. Фото: Новини Вінниця 20 хвилин

В мережі з'явилося відео, як в одному з вінницьких барів співали російські пісні. Там нібито проходив благодійний концерт.

Про це повідомляє Новини Вінниця 20 хвилин.

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Російські пісні у вінницькому барі

У Вінниці в одному з барів співали російські пісні, хоча за деякий час до цього у місті ввели обмеження на використання російськомовних культурних продуктів. Музика, книги, телепрограми, вистави, фільми та серіали російського виробництва і російською мовою на вулицях та у громадських місцях неприпустимі.

Заклад поспішив вибачитися, мовляв у них пісень російською ви не почуєте. Однак цього разу, за словами адміністрації, у них орендували приміщення для благодійного концерту. На що збирали кошти, невідомо.

"Коли ми працюємо, жодної російської пісні ви не почуєте, ми не вмикаємо російську музику ні українських виконавців, ні російських", — зазначила адміністрація бару.

Скриншот вибачень закладу. Фото: інстаграм вінницького бару

Скриншот вибачень закладу. Фото: інстаграм вінницького бару

Нагадаємо, у Вінниці місцеві депутати запровадили заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту в громаді. Таке рішення ухвалили 27 жовтня.