Ирина Фарион раскритиковала решение Киево-Могилянской академии о русском языке

Убогий пиар: Фарион раскритиковала решение Могилянки о запрете русского
Профессор и языковед Ирина Фарион раскритиковала решение Киево-Могилянской академии о запрете русского языка в стенах заведения. В интервью Новини.LIVE она назвала это убогим пиаром.
Реакция Фарион на решение Могилянки
"Это пустая декларация, за которой абсолютно ничего не стоит. Ведь если кто-то будет нарушать, то его за это будут наказывать? Нет. Так зачем давать предписания, не имеющие за собой последствий", — заявила Фарион.
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Решение университетского сообщества она называет пылью и такую борьбу с русским языком сравнивает с больным, выбирающим неэффективное лечение.
"Вы заболели и вам врач приписал таблетки, а вы их не пьете. Врач оказывает влияние на вас? Нет. Зачем вы делаете пыль. Это примитивный убогий пиар, рассчитанный на публику, которая не думает, не анализирует, читает только заголовки и имеет ложное представление об учебном процессе в этом заведении", - подытожила профессор.
Что решили в Могилянке
Киево-Могилянская Академия определила внутренним документом, что все работники обязаны использовать украинский язык. Отдельным пунктом запрещено общаться на русском языке, как языке страны агрессора.
Это подхватили другие вузы. Ректорат Харьковского национального университета имени Василия Каразина ввел должность уполномоченного по защите государственного языка на общественных началах. Запретили общаться на русском языке и в музыкальной академии имени Чайковского.
Напомним, по информации уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, в ближайшее время министр образования Украины Сергей Шкарлет с руководством университетов могут решить вопрос о запрете русского языка во всех вузах, как это сделали в Киево-Могилянской академии.