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Убогий піар: Фаріон розкритикувала рішення Могилянки про заборону російської

3 лютого 2023 16:55
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ірина Фаріон розкритикувала рішення Києво-Могилянської академії про російську мову
Ірина Фаріон не вважає ефективним рішення Могилянки про заборону російської мови у закладі
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Професорка та мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала рішення Києво-Могилянської академії про заборону російської мови у стінах закладу. В інтерв'ю Новини.LIVE вона назвала це убогим піаром.  

Реакція Фаріон на рішення Могилянки 

"Це пуста декларація, за якою абсолютно нічого не стоїть. Бо якщо хтось буде порушувати, то його за це будуть карати? Ні. То нащо давати приписи, які не мають за собою наслідку", — заявила Фаріон. 

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Рішення університетської спільноти вона називає пилом і таку боротьбу з російською мовою порівнює з хворим, який обирає неефективне лікування. 

"Ви захворіли і вам лікар приписав таблетки, а ви їх не п'єте. Лікар має вплив на вас? Ні. Ви одужаєте таким способом? Ні. То нащо ви робите пил. Це примітивний убогий піар, який розрахований на публіку, яка не думає, не аналізує, читає лише заголовки і має хибне уявлення про навчальний процес в цьому закладі", — підсумувала професорка. 

Що вирішили в Могилянці

Києво-Могилянська Академія внутрішнім документом визначила,  що всі працівники зобов'язані використовувати українську мову. Окремим пунктом заборонено спілкуватися російською, як мовою країни агресора. 

Це підхопили інші виші. Ректорат Харківського національного університету імені Василя Каразіна ввів посаду уповноваженого з захисту державної мови на громадських засадах. Заборонили спілкуватися російською мовою і в музичній академії імені Чайковського.

Нагадаємо, за інформацією уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, найближчим часом міністр освіти України Сергій Шкарлет з керівництвом університетів можуть вирішити питання щодо заборони російської мови у всіх вишах, як це зробили в Києво-Могилянській академії.

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