Мобилизация в Украине — в каком регионе больше всего уклонистов

Количество уклонистов в Украине значительно уменьшилось

Несмотря на то, что из-за полномасштабного вторжения россии в Украине уже год как продолжается общая мобилизация, уклонистов уменьшилось почти вдвое. Но все же есть регионы, где идти в ряды ВСУ стремятся меньше всего.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

В каком регионе больше всего уклонистов

В 2022 году больше всего случаев уклонения от армии дошли до суда в Закарпатской области (около 30%).

Наибольшее количество дел об уклонении от призыва (статья 336 УК "Уклонение от призыва по мобилизации") было зарегистрировано в марте — 282 производства. В дальнейшем количество дел колебалось в среднем на уровне 100 производств в месяц.

В декабре количество учтенных дел в отношении уклоняющихся сократилось почти в 10 раз — 19 производств. Всего за весь прошлый год было учтено 1108 подобных дел.

Следует отметить, что большинство обвиняемых по этой статье во время полномасштабного вторжения получают 2-3 года заключения с испытательным сроком в 1-2 года. В реестре есть только один приговор с фактическим лишением свободы — в августе обвиняемого приговорили к трем годам.

Сокращение количества уклонистов по сравнению с 2015 годом

Специалисты решили сравнить показатели 2022 года с показателями 2015 — периода, когда были наиболее интенсивные военные действия и впервые проводилась масштабная мобилизация в Украине.

Таким образом удалось узнать, что количество уклонистов в 2022 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом.

Так, в целом за весь 2022 год было учтено 1108 дел об уклонении от призыва. Для сравнения в 2015 году таких дел было 2256.

Какие итоги мобилизации 2022 года

Количество дел за неповиновение возросло в 6 раз

По статье 402 УКУ "О неповиновении" количество дел по сравнению с 2015 годом возросло в 6 раз. Всего за 2022 год было учтено 1574 производства по этой статье. Пик неповиновения пришелся на май-июнь 2022 года, с тех пор количество дел уменьшалось.

Количество дел за дезертирство возросло втрое

По статье 408 УКУ о дезертирстве за год зарегистрировано 3214 дел. Пик беглецов приходится на март. По сравнению с предыдущей волной мобилизации в 2015 году количество производств по статье 408 выросло втрое.

Военные чаще стали ходить в самоволку

По статье 407 о "самоволках" за весь прошлый год зарегистрировано 6183. Пик пришелся на ноябрь, когда учли 26% таких дел.

Для сравнения, в 2015 году было учтено в 1,6 раза меньше производств по этой статье — всего 3927 дел.

Напомним, в Украине неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после должного получения повестки квалифицируют как уклонение от мобилизации. За это можно понести как административную, так и уголовную ответственность. Все будет зависеть от того, какое правонарушение совершил военнообязанный.

Также мы рассказывали, когда можно не приходить в ТЦК за повесткой. Согласно изменениям, количество уважительных причин, позволяющих не появляться в ТЦК по повестке, уменьшилось до трех.