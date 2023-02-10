Мобілізація в Україні — в якому регіоні найбільше ухилянтів

Кількість ухилянтів в Україні значно зменшилася

Попри те що через повномасштабне вторгнення росії в Україні вже рік як триває загальна мобілізація, ухилянтів поменшало майже вдвічі. Але все ж таки є регіони, де йти до лав ЗСУ прагнуть найменше.

Про це свідчать дані "Опендатабот".

В якому регіоні найбільше ухилянтів

У 2022 році найбільше випадків ухилення від армії дійшли до суду у Закарпатській області (близько 30%).

Найбільша кількість справ про ухилення від призову (стаття 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією") була зареєстрована у березні — 282 провадження. Надалі кількість справ коливалася у середньому лише на рівні 100 проваджень на місяць.

У грудні кількість врахованих справ щодо тих, хто ухилявся, скоротилася майже в 10 разів — 19 проваджень. Загалом за весь минулий рік було враховано 1108 таких справ.

Варто зазначити, що більшість обвинувачених за цією статтею під час повномасштабного вторгнення одержують 2-3 роки ув'язнення з випробувальним терміном у 1-2 роки. У реєстрі є лише один вирок із фактичним позбавленням волі — у серпні обвинуваченого засудили до трьох років.

Скорочення кількості ухилянтів порівняно з 2015 роком

Спеціалісти вирішили порівняти показники 2022 року з показниками 2015 року — періоду, коли були найбільш інтенсивні воєнні дії та вперше проводилась масштабна мобілізація в Україні.

Таким чином вдалося дізнатися, що кількість ухилянтів у 2022 році скоротилася майже вдвічі, порівняно з 2015 роком.

Так загалом за весь 2022 рік було обліковано 1108 справ про ухилення від призову. Для порівняння у 2015 році таких справ було 2256.

Які підсумки мобілізації 2022

Кількість справ за непокору зросла у 6 разів

За статтею 402 ККУ "Про непокору" кількість справ, у порівнянні з 2015 роком, зросла у 6 разів. Загалом за 2022 рік було обліковано 1574 провадження за цією статтею. Пік непокори припав на травень-червень 2022 року, відтоді кількість справ зменшувалась.

Кількість справ за дезертирство зросла утричі

За статтею 408 ККУ про дезертирство за рік зареєстровано 3214 справ. Пік втікачів припадає на березень. У порівнянні з попередньою хвилею мобілізації у 2015 році кількість проваджень за статтею 408 зросла утричі.

Військові частіше стали ходити у самоволку

За статтею 407 про "самоволки" за весь минулий рік зареєстровано 6183. Пік припав на листопад, коли облікували 26% таких справ.

Для порівняння, у 2015 році було обліковано в 1,6 разів менше проваджень за цією статтею — загалом 3927 справ.

Нагадаємо, в Україні неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після належного отримання повістки кваліфікують як ухилення від мобілізації. За це можна понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Все залежатиме від того, яке саме правопорушення здійснив військовозобов'язаний.

Також ми розповідали, коли можна не приходити до ТЦК за повісткою. Відповідно до змін, кількість поважних причин, які дозволяють не з’являтись у ТЦК за повісткою зменшилась до трьох.