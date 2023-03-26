Украина перешла на летнее время: как это повлияет на здоровье

Современные компьютеры и смартфоны переводят время автоматически

В 3.00 26 марта в Украине стрелки часов перевели на час вперед . Теперь просыпаться придется часом раньше.

Новини.LIVE рассказывает, что означает переход на летнее время и как это повлияет на здоровье.

Отметим, что современные компьютеры и смартфоны переводят время автоматически. А вот на часах и старых телефонах вам придется переводить стрелки автоматически.

Влияние на здоровье

С сегодняшнего утра просыпаться мы будем на час вперед. И это может оказать негативное влияние на наше здоровье.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на врача и health-экспертку Ульяну Вернер, такое изменение влияет на циркадный ритм — внутренние биологические часы человека, которые регулируют 24-часовой цикл биологических процессов.

Исследования показали, что переход на летнее время может нарушить этот цикл и привести к проблемам со сном. Ведь когда часы переводят вперед, свет появляется раньше, поэтому люди обычно недосыпают необходимую норму.

Изменения циркадного ритма могут оказать негативное влияние на здоровье человека, включая ухудшение настроения, памяти и внимания, проблемы со сном и снижение функций мозга.

Изменение времени может иметь отрицательные последствия для сердечно-сосудистой системы. Это связано с изменением суточного ритма организма, включающего режим сна и бодрости. Переход на летнее время может приводить к дискомфорту, усталости и нарушению сна, особенно в первые несколько дней.

Кстати, Великобритания и Ирландия также перейдут на летнее время. Он там будет переведен вперед на один час с 01:00 до 02:00 по местному времени.