Україна перейшла на літній час: як це вплине на здоров'я

Сучасні комп'ютери та смартфони переводять час автоматично

О 3.00 26 березня в Україні стрілки годинника перевели на годину вперед. Тепер прокидатися доведеться на годину раніше.

Новини.LIVE розповідає, що означає перехід на літній час та як це вплине на здоров'я.

Зазначимо, що сучасні комп'ютери та смартфони переводять час автоматично. А от на годинниках та стареньких телефонах вам доведеться переводити стрілки автоматично.

Вплив на здоров'я

Від сьогоднішнього ранку, прокидатися ми будемо на годину вперед. І це може негативно вплинути на наше здоров'я.

Як пише РБК-Україна з посиланням на лікарку та health-експертку Уляну Вернер, така зміна впливає на циркадний ритм — внутрішній біологічний годинник людини, який регулює 24-годинний цикл біологічних процесів.

Дослідження показали, що перехід на літній час може порушити цей цикл та призвести до проблем зі сном. Адже коли годинник переводять вперед, світло з'являється раніше, тому зазвичай люди недосипають необхідну норму.

Зміни циркадного ритму можуть мати негативний вплив на здоров'я людини, включаючи погіршення настрою, пам’яті та уваги, проблеми зі сном і зниження функцій мозку.

Зміна часу може мати негативні наслідки для серцево-судинної системи. Це пов'язано зі зміною добового ритму організму, який включає режим сну та бадьорості. Перехід на літній час може призводити до дискомфорту, втоми та порушення сну, особливо в перші кілька днів.

До речі, Велика Британія та Ірландія також перейдуть на літній час. Він там буде переведений вперед на одну годину з 01:00 на 02:00 за місцевим часом.