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Украина вернула еще 19 детей с оккупированных территорий

5 октября 2023 13:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина вернула еще 19 детей с оккупированных территорий
Возвращение украинских детей. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Благотворителям удалось вернуть еще 19 украинских детей с временно оккупированных территорий. Сделали это во время спасательной миссии.

Об этом сообщает благотворительная организация Save Ukraine.

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В общей сложности команда вывезла уже 196 детей из российской оккупации.

"Спасибо всем, кто был рядом с нами и помогал нам выполнять эту сложную, но важную работу. Двигаемся дальше", — отметили в сообщении.

Сколько детей увезла Россия

Отметим, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в августе этого года рассказывала, что российские оккупанты незаконно вывезли в РФ более 20 тысяч детей из Украины. Однако, по ее словам, такая цифра может быть больше.

По данным на август месяц, Украина смогла вернуть только 380 детей, депортированных россиянами.

Напомним, украинские дети, вернувшиеся домой после принудительной российской депортации, встретились с лидерами европейских стран в Гааге. Они рассказали собственные истории, чтобы привлечь внимание к тому, как Россия нарушает права детей.

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