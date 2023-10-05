Україна повернула ще 19 дітей з окупованих територій
Благодійникам вдалося повернути ще 19 українських дітей з тимчасово окупованих територій. Зробили це під час рятувальної місії.
Про це повідомляє благодійна організація Save Ukraine.
Порятунок маленьких українців
Загалом команда вивезла вже 196 дітей з російської окупації.
"Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі", — зазначили у повідомленні.
Скільки дітей вивезла Росія
Зазначимо, що міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в серпні цього року розповідала, що російські окупанти незаконно вивезли до РФ понад 20 тисяч дітей з України. Проте, за її словами, така цифра може бути більшою.
За даними на серпень місяць, Україна змогла повернути лише 380 дітей, яких депортували росіяни.
Нагадаємо, українські діти, яких повернули додому після примусової російської депортації, зустрілися з лідерами європейських країн в Гаазі. Вони розповіли власні історії, аби привернути увагу до того, як Росія порушує права дітей.