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Україна повернула ще 19 дітей з окупованих територій

5 жовтня 2023 13:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна повернула ще 19 дітей з окупованих територій
Повернення українських дітей. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Благодійникам вдалося повернути ще 19 українських дітей з тимчасово окупованих територій. Зробили це під час рятувальної місії.

Про це повідомляє благодійна організація Save Ukraine.

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Загалом команда вивезла вже 196 дітей з російської окупації. 

"Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі", — зазначили у повідомленні.

Скільки дітей вивезла Росія

Зазначимо, що міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в серпні цього року розповідала, що російські окупанти незаконно вивезли до РФ понад 20 тисяч дітей з України. Проте, за її словами, така цифра може бути більшою. 

За даними на серпень місяць, Україна змогла повернути лише 380 дітей, яких депортували росіяни. 

Нагадаємо, українські діти, яких повернули додому після примусової російської депортації, зустрілися з лідерами європейських країн в Гаазі. Вони розповіли власні історії, аби привернути увагу до того, як Росія порушує права дітей.

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