Переход на летнее время в Украине - когда переводить стрелки часов

Переход на летнее время

Каждый год в Украине в марте происходит переход на летнее время, и это вызывает необходимость корректировки графика и подготовки организма к изменению биоритмов. Дата перевода часов каждый год разная, но в 2023 году переход на летнее время состоится 25-26 марта, ночью, когда часы будут переведены на час вперед — с 03:00 на 04:00.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Переход на летнее время

Переход на летнее и зимнее время законодательно регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". В соответствии с этим нормативным актом перевод часов происходит два раза в год: на летнее время — в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1 час вперед, на зимнее — в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад.

Современные гаджеты автоматически переводят время на летнее и зимнее, но если у вас есть часы со стрелками или раритетные электронные устройства, их нужно будет перевести вручную. Зимнее время воспринимается жителями Украины более естественным, особенно потому, что переход осенью происходит более плавно. Весной многим людям сложнее привыкнуть к переводу часов, и для этого может потребоваться не меньше недели.

Как переход на летнее время влияет на здоровье

Переход на летнее время может нарушить график, вызвать нарушения сна и утомляемости, а также привести к снижению работоспособности, нарушению концентрации и вялости. Для того чтобы избежать этих неприятных последствий, врачи советуют начать выравнивание графика сна накануне перехода на летнее время, сдвигая время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут каждый день за неделю до перевода. Важные дела и нагрузки лучше перенести на следующую неделю.

Напомним, что в Киеве с 26 марта планируют сократить комендантский час. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что в настоящее время продолжается процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве.

Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства и созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время работы.