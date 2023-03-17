Перехід на літній час в Україні - коли переводити стрілки годинника

Перехід на літній час

Щороку в Україні в березні відбувається перехід на літній час, і це потребує коригування графіка та підготовки організму до зміни біоритмів. Дата переведення годинника щороку різна, але у 2023 році перехід на літній час відбудеться 25-26 березня, вночі, коли годинник буде переведено на годину вперед — з 03:00 на 04:00.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Перехід на літній час

Перехід на літній та зимовий час законодавчо регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України". Відповідно до цього нормативного акту, переведення годинника відбувається двічі на рік: на літній час — в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед, на зимову — в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.

Сучасні гаджети автоматично переводять час на літнє та зимове, але якщо у вас є годинник зі стрілками або раритетні електронні пристрої, їх потрібно буде перевести вручну. Зимовий час сприймається жителями України природнішим, особливо тому, що перехід восени відбувається більш плавно. Навесні багатьом людям складніше звикнути до переведення годинника, і для цього може знадобитися не менш як тиждень.

Як перехід на літній час впливає на здоров'я

Перехід на літній час може порушити графік, викликати порушення сну та стомлюваність, а також призвести до зниження працездатності, порушення концентрації та млявості. Щоб уникнути цих неприємних наслідків, лікарі радять розпочати вирівнювання графіка сну напередодні переходу на літній час, зрушуючи час відходу до сну та пробудження на 15 хвилин щодня за тиждень до переведення. Важливі справи та навантаження краще перенести на наступний тиждень.

Нагадаємо, що в Києві з 26 березня планують скоротити комендантську годину. Він триватиме з 00:00 до 05:00.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що наразі триває процедурне узгодження термінів та порядку зміни тривалості комендантської години у Києві.

Новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощування виробництва та створення нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу продовжити час роботи.