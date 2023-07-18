Украинки во время беременности смогут сами решать, когда идти в декретный отпуск

Беременная женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Украине беременным женщинам разрешат самостоятельно определять дату выхода в декретный отпуск. Такой законопроект приняла Верховная Рада.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук, информирует телеканал Рада.

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В Верховной Раде приняли в целом законопроект №9271, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины об особенностях использования отпуска по беременности и родам.

Так, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила, что законопроект предлагает предоставить право работающим женщинам по собственному желанию начинать отпуск по беременности позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов. Такое решение женщины смогут принимать при отсутствии медицинских показаний.

К тому же неиспользованные дни отпуска украинки смогут прибавлять к послеродовому периоду.

"К примеру, в случае принятия указанных изменений, женщина сможет использовать 20 дней отпуска до ожидаемой даты родов и 106 дней после", — отметила депутат.

В то же время, общая продолжительность отпуска останется неизменной и составит 126 дней.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе родилось рекордное количество близнецов.