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Українки під час вагітності зможуть самі вирішувати, коли йти у декретну відпустку

18 липня 2023 08:57
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Українки під час вагітності зможуть самі вирішувати, коли йти у декретну відпустку
Вагітна жінка. Ілюстративне фото: pixabay.com
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Україні вагітним жінкам дозволять самостійно визначати дату виходу в декретну відпустку. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада. 

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, інформує телеканал Рада.

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 У Верховній Раді ухвалили в цілому законопроєкт №9271, яким вносяться зміни до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Так, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що законопроєкт пропонує надати право працюючим жінкам за власним бажанням розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів. Таке рішення жінки зможуть ухвалювати за відсутності медичних показів.  

До того ж невикористані дні відпустки українки зможуть додавати до післяпологового періоду.

"До прикладу, у разі ухвалення зазначених змін жінка зможе використати 20 днів відпустки до очікуваної дати пологів та 106 днів — після", — зазначила депутатка. 

Водночас загальна тривалість відпустки залишиться незмінною та становитиме 126 днів.

Нагадаємо, на минулому тижні в Одесі народилась рекордна кількість близнюків.

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