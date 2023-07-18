Українки під час вагітності зможуть самі вирішувати, коли йти у декретну відпустку

Вагітна жінка. Ілюстративне фото: pixabay.com

В Україні вагітним жінкам дозволять самостійно визначати дату виходу в декретну відпустку. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, інформує телеканал Рада.

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У Верховній Раді ухвалили в цілому законопроєкт №9271, яким вносяться зміни до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Так, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що законопроєкт пропонує надати право працюючим жінкам за власним бажанням розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів. Таке рішення жінки зможуть ухвалювати за відсутності медичних показів.

До того ж невикористані дні відпустки українки зможуть додавати до післяпологового періоду.

"До прикладу, у разі ухвалення зазначених змін жінка зможе використати 20 днів відпустки до очікуваної дати пологів та 106 днів — після", — зазначила депутатка.

Водночас загальна тривалість відпустки залишиться незмінною та становитиме 126 днів.

Нагадаємо, на минулому тижні в Одесі народилась рекордна кількість близнюків.