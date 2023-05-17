Почему украинские школьники бросают учебу в польских школах?

Украинские школьники массово бросают польские школы – почему это происходит?
Значительная часть украинских детей, которые сейчас находятся в Польше, прекратила обучение в польских школах. Теперь они будут учиться в украинских школах онлайн.
Недавно о том, что дети украинцев переходят на обучение в школах Украины, пишет Yavp.pl.
По данным Фонда "Центр общественного образования", 56% детей временных украинских беженцев не учатся в польских учебных заведениях, и эта тенденция только растет. Только за последние полгода в польские школы перестали ходить около 10 тысяч учеников. Большинство из них ходили в классы средней школы.
Этой ситуации способствуют различные факторы, в частности возвращение семей в Украину, трудности с адаптацией и неподготовленность к получению польского аттестата. Кроме того, многие дети посещают польские и украинские школы одновременно, что создает дополнительные сложности. Хотя система параллельного образования позволяет выучить язык и общаться со сверстниками вживую, обучение в таком режиме также может привести к истощению.
Вместе с тем, не все украинские родители довольны программой польских школ, ведь тамошняя программа имеет множество особенностей: меньшее количество домашних заданий и меньшая нагрузка, но, вместе с тем, строгий контроль оценок и перспектива остаться на второй год при условии большого количества пропусков, в том числе — по болезни. Также детям трудно постоянно переводить учебный материал и параллельно с учебой быстро учить польский язык.
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