Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Украинские школьники массово бросают польские школы – почему это происходит? arrow

Украинские школьники массово бросают польские школы – почему это происходит?

17 мая 2023 17:13
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Почему украинские школьники бросают учебу в польских школах?
Оказывается, украинские школы не хуже польских. Фото: commons.wikimedia
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Значительная часть украинских детей, которые сейчас находятся в Польше, прекратила обучение в польских школах. Теперь они будут учиться в украинских школах онлайн.

Недавно о том, что дети украинцев переходят на обучение в школах Украины, пишет Yavp.pl.

Читайте также:

По данным Фонда "Центр общественного образования", 56% детей временных украинских беженцев не учатся в польских учебных заведениях, и эта тенденция только растет. Только за последние полгода в польские школы перестали ходить около 10 тысяч учеников. Большинство из них ходили в классы средней школы.

Этой ситуации способствуют различные факторы, в частности возвращение семей в Украину, трудности с адаптацией и неподготовленность к получению польского аттестата. Кроме того, многие дети посещают польские и украинские школы одновременно, что создает дополнительные сложности. Хотя система параллельного образования позволяет выучить язык и общаться со сверстниками вживую, обучение в таком режиме также может привести к истощению.

Вместе с тем, не все украинские родители довольны программой польских школ, ведь тамошняя программа имеет множество особенностей: меньшее количество домашних заданий и меньшая нагрузка, но, вместе с тем, строгий контроль оценок и перспектива остаться на второй год при условии большого количества пропусков, в том числе — по болезни. Также детям трудно постоянно переводить учебный материал и параллельно с учебой быстро учить польский язык.

Недавно мы писали о том, как уехать за границу, если жена беременна третьим ребёнком.

Novyny.LIVE также рассказывали о том, когда в этом году начнутся школьные каникулы.

Кроме этого вас может заинтересовать новость, что одесская школьница победила в международном конкурсе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас