Чому українські школярі кидають навчання у польських школах?

Виявилося, що українські школи не гірші, ніж польські. Фото: commons.wikimedia

Значна частина українських дітей, які зараз перебувають у Польщі, припинила навчання в польських школах — тепер вони навчатимуться в українських школах онлайн.

Нещодавно про те, що діти українців переходять на навчання в школах України, написали Yavp.pl.

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За даними Фундації "Центр громадської освіти", 56% дітей тимчасових українських біженців не навчаються в польських навчальних закладах, і ця тенденція тільки зростає. Лише за останні пів року до польських шкіл припинили ходити близько 10 тисяч учнів. Більшість з них ходять до класів середньої школи.

Цій ситуації сприяють різні чинники, зокрема — повернення сімей в Україну, труднощі з адаптацією й непідготовленість до отримання польського атестата. Крім того, багато дітей відвідують польські та українські школи одночасно, що створює додаткові складності. Хоча система паралельної освіти дає дозволяє вивчити мову та спілкуватися з однолітками наживо, навчання в такому режимі також може призвести до виснаження.

Разом з тим, не всі українські батьки задоволені програмою польських шкіл, адже тамтешня програма має безліч особливостей: меншу кількість домашніх завдань і менше навантаження, але, разом із тим, суворий контроль оцінок і перспективу залишитися на другий рік за умови великої кількості пропусків, в тому числі — через хворобу. Також дітям важко постійно перекладати навчальний матеріал і, паралельно із навчанням, швидко вчити польську мову.

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