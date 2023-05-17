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Українські школярі масово кидають польські школи — чому це відбувається?

17 травня 2023 17:13
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Чому українські школярі кидають навчання у польських школах?
Виявилося, що українські школи не гірші, ніж польські. Фото: commons.wikimedia
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Значна частина українських дітей, які зараз перебувають у Польщі, припинила навчання в польських школах — тепер вони навчатимуться в українських школах онлайн. 

Нещодавно про те, що діти українців переходять на навчання в школах України, написали Yavp.pl.

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За даними Фундації "Центр громадської освіти", 56% дітей тимчасових українських біженців не навчаються в польських навчальних закладах, і ця тенденція тільки зростає. Лише за останні пів року до польських шкіл припинили ходити близько 10 тисяч учнів. Більшість з них ходять до класів середньої школи. 

Цій ситуації сприяють різні чинники, зокрема — повернення сімей в Україну, труднощі з адаптацією й непідготовленість до отримання польського атестата. Крім того, багато дітей відвідують польські та українські школи одночасно, що створює додаткові складності. Хоча система паралельної освіти дає дозволяє вивчити мову та спілкуватися з однолітками наживо, навчання в такому режимі також може призвести до виснаження. 

Разом з тим, не всі українські батьки задоволені програмою польських шкіл, адже тамтешня програма має безліч особливостей: меншу кількість домашніх завдань і менше навантаження, але, разом із тим, суворий контроль оцінок і перспективу залишитися на другий рік за умови великої кількості пропусків, в тому числі — через хворобу. Також дітям важко постійно перекладати навчальний матеріал і, паралельно із навчанням, швидко вчити польську мову. 

Нещодавно ми писали про те, як виїхати за кордон, якщо дружина вагітна третьою дитиною.

Novyny.LIVE також розповідали про те, коли цього року почнуться шкільні канікули.

Крім цього, вас може зацікавити новина, що одеська школярка перемогла у міжнародному конкурсі.

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