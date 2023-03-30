Демобилизация военнослужащих по собственному желанию — кого касается и текст закона

Военный должен написать рапорт о желании уволиться со службы

В Украине продолжается военное положение, во время которого украинские военные несут службу для введения в действие приказа о демобилизации. Однако на сайте Верховной Рады был обнародован текст законопроекта, предлагающего ввести право на увольнение с военной службы во время военного положения.

Соответствующий законопроект №9142 обнародован на официальном сайте парламента.

Кто будет иметь право на демобилизацию — текст закона

В пояснительной записке отмечается, что документ вносит изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Предлагается дополнить закон пятым подпунктом. В нем говорится, что военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, смогут демобилизоваться по собственному желанию. Через 18 месяцев с момента призыва они смогут либо выразить такое желание, либо продлить военную службу.

А также дополнить подпунктом "ґ", если военные выслужили не менее 18 месяцев военной службы по призыву во время мобилизации, могут получить право написать рапорт об увольнении по сроку службы, если не собираются продолжать военную службу.

Кроме того, предлагается установить отсрочку от призыва на службу на пять лет для демобилизованных и отслуживших максимальный срок на призыв во время мобилизации.

Зачем необходимы такие изменения в законе

В пояснительной записке подчеркивается, что в новых реалиях полномасштабной войны с Россией и неопределенности срока окончательной победы принятие таких изменений позволит сделать равномерное распределение воинского долга между всеми военнообязанными.

"Учитывая новую реальность российской полномасштабной агрессии, неопределенность срока окончательной победы, вероятное сохранение российской угрозы даже после завершения войны, а также руководствуясь Конституцией Украины и принципом справедливости, необходимо ограничить срок мобилизации каждого отдельного человека", ― подчеркнули в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, мы уже писали о полном перечне оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Это прописано в законе "О воинской обязанности и военной службе".