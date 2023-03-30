Демобілізація військовослужбовців за власним бажанням — кого стосується та текст закону

Військовий повинен написати рапорт про бажання звільнитися зі служби

Наразі в Україні триває воєнний стан, під час якого українські військові несуть службу до введення в дію наказу про демобілізацію. Проте на сайті Верховної Ради було оприлюднено текст законопроєкту, який пропонує запровадити право на звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №9142 оприлюднено на офіційному сайті парламенту.

Хто матиме право на демобілізацію — текст закону

У пояснювальній записці зазначається, що документ вносить зміни в закон "Про військовий обов'язок та військову службу".

Пропонується доповнити закон п’ятим підпунктом. У ньому йдеться, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, матимуть змогу демобілізуватися за власним бажанням. Через 18 місяців з моменту призову вони зможуть або висловити таке бажання, або продовжити військову службу.

А також доповнити підпунктом "ґ", якщо військові вислужили не менше 18 місяців військової служби за призовом під час мобілізації, то можуть отримати право написати рапорт про звільнення за строком служби, якщо не збираються продовжувати військову службу.

Крім цього, пропонується встановити відстрочку від призову на службу на п'ять років для демобілізованих та тих, хто відслужив максимальний термін на призов під час мобілізації.

Для чого необхідні такі зміни в законі

У пояснювальній записці підкреслюється, що в нових реаліях повномасштабної війни з росією та невизначеності терміну остаточної перемоги ухвалення таких змін дозволить зробити рівномірний розподіл військового обов’язку між усіма військовозобов'язаними.

"Враховуючи нову реальність російської повномасштабної агресії, невизначеність терміну остаточної перемоги, імовірне збереження російської загрози навіть після завершення війни, а також керуючись Конституцією України та принципом справедливості — необхідно обмежити термін мобілізації кожної окремої людини", ― підкреслили у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, ми вже писали про повний перелік підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Це прописано у законі "Про військовий обов’язок та військову службу".