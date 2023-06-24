Беженцы с Украины - людям придется массово искать жилье в Чехии

Украинские беженцы. Фото: Богдан Андриив

С 1 июля в Чехии вступят в действие новые правила по оплате жилья для украинских беженцев, что может привести к их массовому перемещению. Минтруда Чехии оценивает, что новые условия затронут от 38 000 до 50 000 человек, которым придется искать новое место проживания.

Об этом сообщает seznamzpravy.cz

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В сообщении говорится о том, что в политике размещения военных беженцев из Украины, в Минтруде был проведен анализ потенциальной обстановки после 1 июля. Отчет ведомства предсказывает возможное внутреннее перемещение населения и риск, что десятки тысяч людей могут оказаться без жилья.

В течение двух недель после вступления в силу новых правил министерство рекомендует подготовиться к кризисной ситуации в области размещения и рассмотреть возможность расширения транспортных возможностей для возможного возврата людей в Украину.

"Существует риск массового дефицита жилья, переезда бездомных беженцев в города, в частности в Прагу, а также их массового возвращения в Украину. Ответственность за решение этих проблем может лечь на плечи муниципалитетов", — говорится в документе, представленном на рассмотрение правительства.

Что изменится для украинцев в Чехии

Начиная с июля, жители Чехии, которые принимают на временное проживание беженцев из Украины, больше не будут получать денежные средства. Для того чтобы получить полный объем социального пособия, владелец жилой недвижимости должен будет быть зарегистрирован в реестре квартир и договоров и проживать с украинскими беженцами в одном жилище. В противном случае жилье может быть предоставлено на основе арендного соглашения, которое беженцы оплачивают из предоставляемого им пособия.

Если беженец будет проживать в официально зарегистрированной квартире, ему будет начисляться пособие в размере 3000 крон (5 103 грн). Без официальной регистрации размер пособия снижается до 2400 крон (4 083 грн).

В дополнение к этому, с июля чешское государство прекращает выплаты на оказание экстренного жилья для лиц, получивших временную защиту, которые проживают в Чехии более 150 дней и не входят в категорию уязвимых групп.

Напомним, что в Польше растет количество украинцев, готовых работать в этом государстве, по меньшей мере, год времени. До этого граждане Украины отмечали, что готовы работать только несколько месяцев.

Также мы писали, что работа за границей для многих украинских семей остается едва ли не главным источником дохода. Это и не удивительно, ведь даже на работах, не требующих высокой квалификации, в европейских странах платят больше, чем в Украине на более ответственных должностях.