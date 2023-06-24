Біженці з України – людям доведеться масово шукати житло у Чехії

Українські біженці. Фото: Богдан Андріїв

З 1 липня в Чехії набудуть чинності нові правила щодо оплати житла для українських біженців , що може призвести до їх масового переміщення. Мінпраці Чехії оцінює, що нові умови торкнуться від 38 000 до 50 000 осіб, яким доведеться шукати нове місце проживання.

Про це повідомляє zoznamzpravy.cz

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В повідомленні йдеться про те, що у політиці розміщення військових біженців з України у Мінпраці було проведено аналіз потенційної обстановки після 1 липня. Звіт відомства передбачає можливе внутрішнє переміщення населення та ризик, що десятки тисяч людей можуть опинитися без житла.

Протягом двох тижнів після набуття чинності нових правил міністерство рекомендує підготуватися до кризової ситуації в галузі розміщення та розглянути можливість розширення транспортних можливостей для можливого повернення людей в Україну.

"Існує ризик масового дефіциту житла, переїзду бездомних біженців до міст, зокрема до Праги, а також їхнього масового повернення в Україну. Відповідальність за розв'язання цих проблем може лягти на плечі муніципалітетів", — йдеться у документі, поданому на розгляд уряду.

Що зміниться для українців у Чехії

Починаючи з липня, жителі Чехії, які приймають на тимчасове проживання біженців з України, більше не отримуватимуть коштів. Для того, щоб отримати повний обсяг соціальної допомоги, власник житлової нерухомості має бути зареєстрований у реєстрі квартир та договорів та проживати з українськими біженцями в одному житлі. В іншому випадку, житло може бути надане на основі орендної угоди, яку біженці оплачують із допомоги, яку він надає.

Якщо біженець проживатиме в офіційно зареєстрованій квартирі, йому нараховуватиметься допомога у розмірі 3000 крон (5 103 грн). Без офіційної реєстрації розмір допомоги знижується до 2400 крон (4083 грн).

На додаток до цього, з липня чеська держава припиняє виплати на надання екстреного житла для осіб, які отримали тимчасовий захист, які проживають у Чехії понад 150 днів та не входять до категорії вразливих груп.

Нагадаємо, що в Польщі зростає кількість українців , готових працювати в цій державі щонайменше рік часу. До цього громадяни України зазначали, що готові працювати лише кілька місяців.

Також ми писали, що робота за кордоном для багатьох українських сімей залишається чи не головним джерелом прибутку. Це й не дивно, адже навіть на роботах, які не потребують високої кваліфікації, у європейських країнах платять більше, ніж в Україні на відповідальніших посадах.