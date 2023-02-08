Повестки в суд через электронные мессенджеры — когда запустят новый сервис

Повестки, сообщения и вызовы смогут отправлять на электронные мессенджеры

В Украине участники судебного процесса смогут получать повестки, сообщения и вызовы на электронные мессенджеры. В частности, речь идет о приложении Viber.

Соответствующий порядок утвержден Государственной судебной администрацией Украины — приказ от 23.01.2023 г. №28. О нововведениях сообщил заместитель Председателя ГСА Сергей Чернуцкий.

Когда заработает новый сервис

По словам Чернуцкого, новый сервис в Украине должен заработать до 10 февраля этого года.

"В настоящее время государственным предприятием "Информационные судебные системы" завершаются разработка сервиса по автоматической отправке судами повесток пока на один из самых распространенных мессенджеров — Viber. Ввести сервис запланировано не позднее 10.02.2023", — сообщил он.

Повестки в суд через электронные мессенджеры — для чего нововведение

В ГСА считают, что данный сервис будет обеспечивать экономию средств судов в сумме более 6 млн грн. в год, поскольку стоимость одной посланной судебной повестки с помощью мессенджера (Viber) втрое дешевле стоимости одной посланной судебной повестки в виде SMS-сообщения.

Особенности применения Viber для судебных повесток — как будут храниться данные

Чернуцкий подчеркнул, что данные, подтверждающие отправку и доставку судебных уведомлений на Viber, будут поступать и храниться в автоматизированной системе документооборота суда (с предотвращением их удаления или корректировки).

Судебные повестки на Viber

Согласно приказу повестки по заявлению участника судебного процесса будут первоначально отправляться на мессенджер.

Если мобильный телефон абонента не "привязан" к мессенджеру, повестки по-прежнему будут поступать в форме SMS-сообщений.



Новый способ доставки судебных повесток полностью соответствует нормам процессуального законодательства Украины в части возможности уведомления участников судебного процесса через другие средства связи (в том числе мобильные), которые обеспечивают фиксацию сообщения или вызова. Мессенджер аналогично SMS-сообщениям будет обеспечивать доставку текстовых сообщений на номера мобильных телефонов участников дела.



"Тем, кто не зарегистрирован в Электронном кабинете, есть два варианта либо отправлять заказным почтовым отправлением, либо СМС и еще более дешевым сообщением на мессенджер", — отметил Чернуцкий.



Тем не менее, специалисты подчеркивают, что для участников дела уже работает Электронный кабинет, позволяющий посылать как сообщения, так и документы (определения, решения и т.п.), и должным образом подтверждать их получение, без необходимости дополнительно выяснять, действительно ли лицо их получило.

Напомним, ранее мы писали, руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник ответил, будут ли получать украинцы повестки в "Дія".