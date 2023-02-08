Повістки у суд через електронні месенджери — коли запустять новий сервіс

Повістки, повідомлення та виклики зможуть надсилати на електронні месенджери

В Україні учасники судового процесу зможуть отримувати судові повістки, повідомлення та виклики на електронні месенджери. Зокрема, мова йде про додаток Viber.

Відповідний порядок затверджено Державною судовою адміністрацією України — наказ від 23.01.2023 р. №28. Про нововведення повідомив заступник Голови ДСА Сергій Чорнуцький.

Коли запрацює новий сервіс

За словами Чорнуцького новий сервіс в Україні повинен запрацювати до 10 лютого цього року.

"Наразі, державним підприємством "Інформаційні судові системи" завершуються розробка сервісу щодо автоматичного надсилання судами повісток поки що на один із найпоширеніших месенджерів — Viber. Впровадити сервіс заплановано не пізніше 10.02.2023", — повідомив він.

Повістки у суд через електронні месенджери — для чого нововведення

У ДСА вважають, що даний сервіс забезпечуватиме економію коштів судів в сумі понад 6 млн грн на рік, оскільки вартість однієї надісланої судової повістки за допомогою месенджеру (Viber) втричі дешевша за вартість однієї надісланої судової повістки у вигляді SMS-повідомлення.

Особливості застосування Viber для судових повісток — як зберігатимуться дані

Чорнуцький підкреслив, що дані, які підтверджуватимуть надсилання та доставку судових повідомлень на Viber, будуть надходити та зберігатися в автоматизованій системі документообігу суду (із запобіганням їх видалення чи коригування).

Судові повістки на Viber ― подробиці

Згідно з наказом повістки за заявою учасника судового процесу першочергово надсилатимуться на месенджер.

У випадку, коли мобільний телефон абонента не "прив’язаний" до месенджера, повістки як і раніше надходитимуть у формі SMS-повідомлень.



Новий спосіб доставки судових повісток цілком відповідає нормам процесуального законодавства України в частині можливості повідомлення учасників судового процесу через інші засоби зв’язку (зокрема мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. Месенджер аналогічно SMS-повідомленням забезпечуватиме доставку текстових повідомлень на номери мобільних телефонів учасників справи.



"Тим, хто не зареєстрований в Електронному кабінеті, є два варіанти або надсилати рекомендованим поштовим відправленням, або СМС та ще дешевшим повідомленням на месенджер", ― зазначив Чорнуцький.



Проте, фахівці підкреслюють, що для учасників справи вже працює Електронний кабінет, який дозволяє надсилати як повідомлення, так і документи (ухвали, рішення тощо), і належно підтверджувати їх отримання, без необхідності додатково з’ясовувати, чи дійсно особа їх отримала.

Нагадаємо, раніше ми писали, керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік дав відповідь, чи отримуватимуть українці повістки в "Дія".