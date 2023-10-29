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Украинцы перешли на зимнее время — почему до сих пор переводят часы

29 октября 2023 09:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинцы перешли на зимнее время — почему до сих пор переводят часы
Перевод часов в Украине. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Еще в 2018 году Европарламент утвердил отказ от перевода часов два раза в год. Тогда 84% граждан стран-членов ЕС поддержали это решение, однако оно до сих пор не вступило в силу.

Об этом пишет Мы - Украина.

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Одна из причин – экономия электроэнергии: при переходе на зимнее время световой день растет. Впрочем, в ЕС хотят отказаться от этой практики.

Во многих странах ждут некоего ориентира от Еврокомиссии. В Украине, которая стремится к вступлению в ЕС, еще на волне рассмотрения временного вопроса заявляли, что также будут рассматривать отмену сезонного времени и даже когда-то уже почти решилась на это.

В 2011 году Украина чуть не осталась навсегда в летнее время: UTC+3. Тогда Верховная Рада приняла соответствующее постановление, но поднялась волна негодования. Как заявили ученые и экономисты, среднеевропейское время вместо восточноевропейского не подходит Украине по всем параметрам.

Когда мы переходим на зимнее время — световой день начинается раньше, чем в том случае, если бы мы остались на летнее время. Начало рабочего дня, старт деловой активности – это высокий период потребления энергоресурсов. Чем темнее, тем активнее они тратятся.

Еще одним весомым аргументом ученых было то, что для Украины зимнее время максимально близко к астрономическому или солнечному. Таким образом, реальное время на часах наиболее соответствует положению солнца.

Летнее время , которое хотели закрепить для всех областей, вызвал политический протест на Закарпатье. Если бы страна перешла на него, зимой в этом регионе светало бы в 10 часов утра. Тогда решение о переходе на летнее время, как на стандартное, было отменено.

Кроме того, в октябре 2020 года в Верховной Раде появился законопроект об отмене сезонного перехода, а общим для Украины сделать киевское время – UTC+2, то есть зимнее. Однако во втором чтении его провалили. Теперь, для того чтобы вернуться к этому вопросу понадобится новая инициатива.

Напомним, что в ночь на 29 октября в 4 утра украинцы перешли на зимнее время. Перевод стрелок часов утвердило украинское правительство в 1996 году постановлением, которое регулирует этот порядок до сих пор. Традиционно часы в Украине переводят в последнее воскресенье октября.

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