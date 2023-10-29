Українці перейшли на зимовий час — чому досі переводять годинники

Переведення годинників в Україні. Фото: Укрінформ

Ще у 2018 році Європарламент затвердив відмову від переведення годинників два рази на рік. Тоді 84% громадян країн-членів ЄС підтримали це рішення, проте воно досі не набуло чинності.

Про це пише Ми — Україна.

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Одна з причин — економія електроенергії: при переході на зимовий час світловий день зростає. Втім, у ЄС хочуть відмовитись від цієї практики.

У багатьох країнах чекають якогось орієнтира від Єврокомісії. В Україні, яка прагне вступу до ЄС, ще на хвилі розгляду часового питання заявляли, що також розглядатимуть скасування сезонного часу та навіть колись вже майже зважилася на це.

У 2011 році Україна мало не залишилося назавжди на літньому часі: UTC+3. Тоді Верховна Рада ухвалила відповідну постанову, але піднялася хвиля обурення. Як заявили вчені та економісти, середньоєвропейський час замість східноєвропейського не підходить Україні за всіма параметрами.

Коли ми переходимо на зимовий час — світловий день починається раніше, ніж у тому разі, якщо ми залишилися б на літньому часі. Початок робочого дня, старт ділової активності — це високий період споживання енергоресурсів. Чим темніше, тим активніше вони витрачаються.

Ще одним вагомим аргументом вчених було те, що для України зимовий час максимально близький до астрономічного чи сонячного. Таким чином реальний час на годиннику найбільше відповідає положенню сонця.

Літній час, який хотіли закріпити для всіх областей, спричинив політичний протест на Закарпатті. Якби країна перейшла на нього, взимку в цьому регіоні світало б о 10 годині ранку. Тоді рішення про перехід на літній час, як на стандартний, скасували.

Крім того, у жовтні 2020 року у Верховній Раді з'явився законопроєкт про скасування сезонного переходу, а загальним для України зробити київський час — UTC+2, тобто зимовий. Проте у другому читанні його провалили. Тепер для того, щоб повернутися до цього питання знадобиться нова ініціатива.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 жовтня о четвертій ранку українці перейшли на зимовий час. Переведення стрілок годинника затвердив український уряд 1996 року постановою, яка регулює цей порядок й досі. Традиційно годинник в Україні переводять в останню неділю жовтня.