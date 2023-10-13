Украинцы в Германии: как продлить временную защиту беженцам

Украинские беженцы. Фото: google.com

Временная защита в Германии для украинских беженцев действует до 4 марта 2024 года. Однако страна разрешила его продлить, для чего нужно подать соответствующее заявление.

Об этом сообщает Service-Portal Berlin.

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Кто может получить разрешение на продление временной защиты в Германии

Отмечается, что на продление временной защиты могут рассчитывать следующие категории:

граждане Украины, которые до 24 февраля 2022 постоянно проживали в Украине;

люди без гражданства и граждане за пределами Украины, которые до 24 февраля 2022 года имели в Украине международную защиту или равноправную национальную защиту;

члены семей указанных категорий;

люди без гражданства и граждан третьих стран, которые могут доказать, что до 24 февраля 2022 года они законно находились в Украине на основании выданного согласно украинскому законодательству вида на жительство, и что они не в состоянии вернуться в страну или регион своего происхождения безопасно и на длительный период.

Украинцы в Берлине могут онлайн подавать заявление на продление временной защиты, если у них уже есть разрешение на пребывание согласно пункту 24 Закона о пребывании иностранных граждан, или если Берлин является их постоянным местом жительством в Германии. Тогда разрешение на пребывание будет продлено, даже если срок его действия истечет.

Как продлить временную защиту в Германии

После представления заявлений украинцы получат официальное подтверждение в формате PDF, которое обеспечит соблюдение их права на пребывание в Германии и на работу, даже если срок действия уже истек.

Подавшие заявления вовремя до 4 марта 2024 года получат информацию о том, как действовать дальше — разрешение либо продолжат автоматически, либо придется пройти собеседование в Земельном ведомстве по вопросам иммиграции, куда нужно с собой взять следующие документы:

запись по электронной почте, полученная после подачи онлайн-заявки;

справка об онлайн-заявлении о продлении вида на жительство для временной защиты;

PDF-файл, поступивший в ответ после подачи заявления на продление временной защиты;

вид на жительство соответственно;

действительный паспорт или паспорт взамен;

последняя биометрическая фотография: 35 миллиметров x 45 миллиметров, передний снимок с нейтральным выражением лица на светлом фоне.

После собеседования срок выдачи нового электронного разрешения на пребывание составляет 5-6 недель.

Напомним, что немецкие округа просят сократить льготы для новых беженцев из Украины. Там заявили, что они должны получать их в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежище.