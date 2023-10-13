Українці в Німеччині: як продовжити тимчасовий захист біженцям

Українські біженці. Фото: google.com

Тимчасовий захист у Німеччині для українських біженців чинний до 4 березня 2024 року. Однак країна дозволила його продовжити, для чого потрібно подати відповідну заяву.

Про це повідомляє Service-Portal Berlin.

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Зазначається, що на продовження тимчасового захисту можуть розраховувати такі категорії:

громадяни України, які до 24 лютого 2022 року постійно проживали в Україні;

люди без громадянства і громадяни з-поза меж України, які до 24 лютого 2022 року мали в Україні міжнародний захист або рівноправний національний захист;

члени сімей зазначених категорій;

люди без громадянства і громадян третіх країн, які можуть довести, що до 24 лютого 2022 року вони законно перебували в Україні на підставі виданої згідно з українським законодавством посвідки на проживання, і що вони не в змозі повернутися до країни або регіону свого походження безпечно й на тривалий період.

Українці в Берліні можуть онлайн подавати заяву на продовження тимчасового захисту, якщо вони вже мають дозвіл на перебування згідно з пунктом 24 Закону про перебування іноземних громадян, або якщо Берлін є їхнім постійним місцем проживання в Німеччині. Тоді дозвіл на перебування буде продовжений, навіть якщо термін його дії закінчиться.

Як продовжити тимчасовий захист у Німеччині

Після подання заяви українці отримають офіційне підтвердження у форматі PDF, яке забезпечить збереження їхнього права на перебування в Німеччині та на роботу, навіть якщо строк дії вже минув.

Ті, хто подали заяви вчасно, до 4 березня 2024 року отримають інформацію щодо того, які діяти далі — дозвіл або продовжать автоматично, або доведеться пройти співбесіду в Земельному відомстві з питань імміграції, куди треба з собою взяти такі документи:

запис електронною поштою, отриманий після подання онлайн-заявки;

довідка про онлайн-заяву про продовження дозволу на проживання для тимчасового захисту;

PDF-файл, який надійшов у відповідь після подання заяви на продовження тимчасового захисту;

дозвіл на проживання відповідно;

дійсний паспорт або паспорт на заміну;

остання біометрична фотографія: 35 міліметрів x 45 міліметрів, фронтальний знімок із нейтральним виразом обличчя на світлому фоні.

Після співбесіди термін видачі нового електронного дозволу на перебування становить 5-6 тижнів.

Нагадаємо, що німецькі округи просять скоротити пільги для нових біженців з України. Там заявили, що вони мають отримувати їх відповідно до Закону про пільги для осіб, які шукають притулку.