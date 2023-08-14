С праздником Маковея 2023 — красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Верующие в церкви на праздник Маковея. Фото: pomisna.info

Сегодня, 14 августа, исповедующие православие украинцы отмечают большой праздник — Первый Спас, Медовый Спас или Маковея. В церковном календаре этот праздник называется Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня.

Новини.LIVE собрал красивую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих родственников, близких, друзей и знакомых с этим светлым праздником!

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Поздравление с праздником Маковея в прозе

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью.

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Поздравляю с праздником Маковея и желаю, чтобы вам этот день запомнился сладким медом, вкусными пирогами, яркими эмоциями и семейным уютом.

***

Поздравляю с праздником Маковея! Желаю много ярких сладких эмоций! Медовых незабываемых впечатлений! И чтоб от счастья и любовного забвения кружилась голова!

***

Приветствую вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. С праздником Маковея!

***

Пусть Первый Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму — надежду, а твоему здоровью — силу! Божьего тебе благословения!

***

Поздравляю всю вашу семью с Медовым Спасом! В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.

Медовый Спас или Маковея: поздравления в стихах

Вот и лето улетает,

Первым медом угощает,

Радость пусть не отпускает,

Стол торжественный накрывает!

Пусть несет благословение

Первый Спас, Медовый Спас,

И отличным настроением

Пусть вас наградит!

***

Пусть этот Медовый Спас

Будет радостным для вас!

Самым щедрым и счастливым.

Сделает пусть жизнь красивой.

Пусть здоровье не подводит,

А зло никогда пусть не вредит!

***

Маковей, Медовый Спас

мед вкусный припас.

У пчеловода-пчеловода

соты из воска полны добра!

Липовый, гречишный мед

в храм святить несет народ.

Так что собираемся и мы,

чтобы быть хорошими людьми!

***

Первый Спас пришел, ура!

Собирать медок всем нам пора.

Если будет сладкий мед,

Обилие вас не обойдет.

Если будет ароматный,

Значит, год будет приятен.

Ну а если мед тягучий,

Жди любви страстной и страстной!

***

Спас медовый наступает,

Благодать нам он несет.

Сладкий мед пусть вкушает

И жизнь сладкая вам дарит!

***

Медового счастья, медовой погоды,

Медовой любви вам на долгие годы!

Веселья, здоровья, терпения и сил

Чтобы Господь благословил вас!

***

С Медовым Спасом поздравляем,

Семейного тепла желаем.

Да будет ясная погода

Для вас в любое время года.

Здоровье вас пусть не подводит,

И счастье часто в дом заходит!

Труд пчелиная прошла не зря

Имеем Божьих сладостей запас!

Сладкий, солнечный, янтарный

Первый Спас — Медовый Спас!

***

Хочу вас со Спасом Медовым поздравить

И поздравления лучше передать,

Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,

Имели до краев страстной любви!

***

С Медовым Спасом поздравляем,

Семейного тепла желаем.

Да будет ясная погода

Для вас в любое время года.

Здоровье вас пусть не подводит,

И счастье часто в дом заходит!

***

Спас медовый наступает,

Благодать нам он несет.

Сладкий мед пусть вкушает

И жизнь сладкая вам дарит!

***

Со Спасом Медовым поздравляю от сердца,

мира желаю и добра,

Да будет радостно, Света и Солнца,

Пусть нам забудет слово "война".

***

С Медовым Спасом поздравить хочу,

Пусть в дом солнышко войдет!

Пусть родятся урожаи вам каждый год

А беда и беда ваш дом пройдет!

***

Хочу вас со Спасом Медовым поздравить

И поздравления лучше передать,

Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,

Имели до краев страстной любви!

***

Труд пчелиная прошла не зря

Имеем Божьих сладостей запас!

Сладкий, солнечный, янтарный

Первый Спас — Медовый Спас!

С Медовым Спасом — поздравления в открытках

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с праздником Маковея

Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.