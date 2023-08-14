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Украинцы отмечают Маковея: самые искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

14 августа 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С праздником Маковея 2023 — красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
Верующие в церкви на праздник Маковея. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 14 августа, исповедующие православие украинцы отмечают большой праздник — Первый Спас, Медовый Спас или Маковея. В церковном календаре этот праздник называется Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня.

Новини.LIVE собрал красивую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих родственников, близких, друзей и знакомых с этим светлым праздником!

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Поздравление с праздником Маковея в прозе

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью.

***

Поздравляю с праздником Маковея и желаю, чтобы вам этот день запомнился сладким медом, вкусными пирогами, яркими эмоциями и семейным уютом.

***

Поздравляю с праздником Маковея! Желаю много ярких сладких эмоций! Медовых незабываемых впечатлений! И чтоб от счастья и любовного забвения кружилась голова!

***

Приветствую вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. С праздником Маковея!

***

Пусть Первый Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму — надежду, а твоему здоровью — силу! Божьего тебе благословения!

***

Поздравляю всю вашу семью с Медовым Спасом! В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.

Медовый Спас или Маковея: поздравления в стихах

Вот и лето улетает,
Первым медом угощает,
Радость пусть не отпускает,
Стол торжественный накрывает!
Пусть несет благословение
Первый Спас, Медовый Спас,
И отличным настроением
Пусть вас наградит!

***

Пусть этот Медовый Спас
Будет радостным для вас!
Самым щедрым и счастливым.
Сделает пусть жизнь красивой.
Пусть здоровье не подводит,
А зло никогда пусть не вредит!

***

Маковей, Медовый Спас
мед вкусный припас.
У пчеловода-пчеловода
соты из воска полны добра!
Липовый, гречишный мед
в храм святить несет народ.
Так что собираемся и мы,
чтобы быть хорошими людьми!

***

Первый Спас пришел, ура!
Собирать медок всем нам пора.
Если будет сладкий мед,
Обилие вас не обойдет.
Если будет ароматный,
Значит, год будет приятен.
Ну а если мед тягучий,
Жди любви страстной и страстной!

***

Спас медовый наступает,
Благодать нам он несет.
Сладкий мед пусть вкушает
И жизнь сладкая вам дарит!

***

Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпения и сил
Чтобы Господь благословил вас!

***

С Медовым Спасом поздравляем,
Семейного тепла желаем.
Да будет ясная погода
Для вас в любое время года.
Здоровье вас пусть не подводит,
И счастье часто в дом заходит!

Труд пчелиная прошла не зря
Имеем Божьих сладостей запас!
Сладкий, солнечный, янтарный
Первый Спас — Медовый Спас!

***

Хочу вас со Спасом Медовым поздравить
И поздравления лучше передать,
Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,
Имели до краев страстной любви!

***

С Медовым Спасом поздравляем,
Семейного тепла желаем.
Да будет ясная погода
Для вас в любое время года.
Здоровье вас пусть не подводит,
И счастье часто в дом заходит!

***

Спас медовый наступает,
Благодать нам он несет.
Сладкий мед пусть вкушает
И жизнь сладкая вам дарит!

***

Со Спасом Медовым поздравляю от сердца,
мира желаю и добра,
Да будет радостно, Света и Солнца,
Пусть нам забудет слово "война".

***

С Медовым Спасом поздравить хочу,
Пусть в дом солнышко войдет!
Пусть родятся урожаи вам каждый год
А беда и беда ваш дом пройдет!

***

Хочу вас со Спасом Медовым поздравить
И поздравления лучше передать,
Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,
Имели до краев страстной любви!

***

Труд пчелиная прошла не зря
Имеем Божьих сладостей запас!
Сладкий, солнечный, янтарный
Первый Спас — Медовый Спас!

С Медовым Спасом — поздравления в открытках

С праздником Маковия 2023: поздравления
Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE
С Медовым Спасом: поздравление с праздником Маковия
Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE
С Медовым Спасом 2023: картинки
Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE
С Медовым Спасом — поздравления в открытках
Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE
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Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE
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Приветствие с Медовым Спасом. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с праздником Маковея

 

 

Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.

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