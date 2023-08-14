Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Українці відзначають Маковія: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках arrow

Українці відзначають Маковія: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

14 серпня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Зі святом Маковія 2023 — гарні та теплі привітання у прозі, віршах та листівках
Віряни в церкві на свято Маковія. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 14 серпня, українці, які сповідають православ'я, відзначають велике свято — Перший Спас, Медовий Спас або Маковія. В церковному календарі це свято має назву Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього.

Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх родичів, близьких, друзів та знайомих з цим світлим святом!

Читайте також:

Вітання зі святом Маковія у прозі 

Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю.

***

Вітаю зі святом Маковія і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодким медом, смачними пирогами, яскравими емоціями та родинним затишком.

***

Вітаю зі святом Маковея! Бажаю багато яскравих солодких емоцій! Медових незабутніх вражень! І щоб від щастя та любовного забуття запаморочилося у голові!

***

Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Зі святом Маковія!

***

Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму — надію, а твоєму здоров'ю — силу! Божого тобі благословення!

***

Вітаю всю вашу родину з Медовим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

Медовий Спас або Маковія: привітання у віршах

Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!

***

Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!

***

Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам пора.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не омине.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде приємний.
Ну а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої й жагучої!

***

Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!

***

Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

Праця бджолина пройшла недарма —
Маєм Божих солодощів запас!
Солодкий, сонячний, бурштиновий
Перший Спас — Медовий Спас!

***

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

***

З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

***

Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!

***

Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

***

З Медовим Спасом привітати хочу,
Нехай в оселю сонечко ввійде!
Хай родяться врожаї вам щороку
А лихо й біда вашу хату мине!

***

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

***

Праця бджолина пройшла недарма —
Маєм Божих солодощів запас!
Солодкий, сонячний, бурштиновий
Перший Спас — Медовий Спас!

З Медовим Спасом — привітання у листівках 

Зі святом Маковія 2023: привітання
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE
З Медовим Спасом: вітання зі святом Маковія
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE
З Медовим Спасом 2023: картинки
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE
З Медовим Спасом — привітання у листівках
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE
Медовий Спас 2023: картинки-привітання
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Медовим Спасом 2023
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE
Медовий спас 2023: привітання і листівки
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE
Медовий Спас: теплі вітання
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання до Маковія
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE
З Маковеєм – красиві картинки 2023
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE
Гарні листівки та картинки на Медовий Спас
Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі святом Маковія 

 

 

Нагадаємо, ми писали детальний церковний календар на серпень 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини України 13 серпня: Шольц про ракети Taurus для України та обстріл Херсонщини

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз