Зі святом Маковія 2023 — гарні та теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Українці відзначають Маковія: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 14 серпня, українці, які сповідають православ'я, відзначають велике свято — Перший Спас, Медовий Спас або Маковія. В церковному календарі це свято має назву Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього.
Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх родичів, близьких, друзів та знайомих з цим світлим святом!
Вітання зі святом Маковія у прозі
Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю.
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Вітаю зі святом Маковія і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодким медом, смачними пирогами, яскравими емоціями та родинним затишком.
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Вітаю зі святом Маковея! Бажаю багато яскравих солодких емоцій! Медових незабутніх вражень! І щоб від щастя та любовного забуття запаморочилося у голові!
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Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Зі святом Маковія!
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Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму — надію, а твоєму здоров'ю — силу! Божого тобі благословення!
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Вітаю всю вашу родину з Медовим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.
Медовий Спас або Маковія: привітання у віршах
Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
***
Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам пора.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не омине.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде приємний.
Ну а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої й жагучої!
***
Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!
***
Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив!
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
Праця бджолина пройшла недарма —
Маєм Божих солодощів запас!
Солодкий, сонячний, бурштиновий
Перший Спас — Медовий Спас!
***
Хочу вас зі Спасом Медовим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!
***
Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
***
З Медовим Спасом привітати хочу,
Нехай в оселю сонечко ввійде!
Хай родяться врожаї вам щороку
А лихо й біда вашу хату мине!
***
Хочу вас зі Спасом Медовим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Праця бджолина пройшла недарма —
Маєм Божих солодощів запас!
Солодкий, сонячний, бурштиновий
Перший Спас — Медовий Спас!
З Медовим Спасом — привітання у листівках
Відеопривітання зі святом Маковія
Нагадаємо, ми писали детальний церковний календар на серпень 2023 року.