Зі святом Маковія 2023 — гарні та теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Віряни в церкві на свято Маковія. Фото: pomisna.info

Сьогодні, 14 серпня, українці, які сповідають православ'я, відзначають велике свято — Перший Спас, Медовий Спас або Маковія. В церковному календарі це свято має назву Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього.

Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх родичів, близьких, друзів та знайомих з цим світлим святом!

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Вітання зі святом Маковія у прозі

Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю.

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Вітаю зі святом Маковія і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодким медом, смачними пирогами, яскравими емоціями та родинним затишком.

***

Вітаю зі святом Маковея! Бажаю багато яскравих солодких емоцій! Медових незабутніх вражень! І щоб від щастя та любовного забуття запаморочилося у голові!

***

Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Зі святом Маковія!

***

Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму — надію, а твоєму здоров'ю — силу! Божого тобі благословення!

***

Вітаю всю вашу родину з Медовим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

Медовий Спас або Маковія: привітання у віршах

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

***

Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам пора.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не омине.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

***

Медового щастя, медової погоди,

Медової любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

Праця бджолина пройшла недарма —

Маєм Божих солодощів запас!

Солодкий, сонячний, бурштиновий

Перший Спас — Медовий Спас!

***

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

***

Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

З Медовим Спасом привітати хочу,

Нехай в оселю сонечко ввійде!

Хай родяться врожаї вам щороку

А лихо й біда вашу хату мине!

***

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Праця бджолина пройшла недарма —

Маєм Божих солодощів запас!

Солодкий, сонячний, бурштиновий

Перший Спас — Медовий Спас!

З Медовим Спасом — привітання у листівках

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі святом Маковія

Нагадаємо, ми писали детальний церковний календар на серпень 2023 року.