Украинцы все больше начинают верить в пророссийские нарративы: опрос

Люди в Одессе. Фото: Новини.LIVE

За последний год возросло количество граждан Украины, которые начали верить в пророссийские нарративы. Речь идет о якобы конфликте между политическим и военным руководством, а также о том, что Запад устал от помощи Украине.

Об этом идет речь в результатах социологического опроса Киевского международного института социологии.

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"За последний год с 14% до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. Вместе с этим большинство населения Украины — 54% (в сентябре 2022 года — 71%) — продолжают придерживаться мнения, что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда", — говорится в результатах.

Результаты опроса. Фото: КМИС

В сентябре 2022 года и октябре 2023 года стало больше тех, кто считает, что украинские власти могут пойти на уступки России — с 5% до 12%.

По словам социологов, абсолютное большинство украинцев — 80% — продолжают считать, что власть не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы. В сентябре таких людей было 87%.

Результаты опроса. Фото: КМИС

К тому же выросла доля тех, кто считает, что Запад устал от Украины — с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года. Социологи отметили, что все же большинство украинцев — 63% (в сентябре 2022 — 73%) — считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы война закончилась на украинских условиях.

Результаты опроса. Фото: КМИС

"Во всех регионах прослеживается тенденция роста доли тех, кто верит в наличие конфликтов между политической властью и командованием армии, а также что Запад устает от Украины. В то же время во всех регионах больше тех, кто придерживается противоположной точки зрения об отсутствии конфликтов и о продолжении поддержки со стороны Запада. Также во всех регионах большинство населения уверены, что власть Украины не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы", — отметили в КМИС.

Исследование проходило 29 сентября — 9 октября.

Напомним, только 15% украинцев поддерживают идею проведения общенациональных выборов в Украине до завершения войны. В то же время почти две трети, или точнее — 64% граждан, такую идею не поддерживают.

Также мы писали, что около 65% украинцев имеют родственников или близких, которые принимали участие в боевых действиях на фронте с 24 февраля 2022 года. Исследователи отметили увеличение числа тех, у кого близкие сейчас находятся на фронте по сравнению с предыдущими опросами.