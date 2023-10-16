Українці все більше починають вірити у проросійські наративи: опитування

Люди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Протягом останнього року зросла кількість громадян України, які почали вірити в проросійські наративи. Йдеться про нібито конфлікт між політичним і військовим керівництвом, а також про те, що Захід втомився від допомоги Україні.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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"За останній рік з 14% до 32% стало більше тих, хто вірить у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Разом з цим більшість населення України — 54% (у вересні 2022 року — 71%) — продовжують дотримуватися погляду, що політичне керівництво та військове командування діють злагоджено як одна команда", — йдеться у результатах.

Результати опитування. Фото: КМІС

Протягом вересня 2022 року і жовтнем 2023 року стало більше тих, хто вважає, що українська влада може піти на поступки Росії — з 5% до 12%.

За словами соціологів, абсолютна більшість українців – 80% – продовжують вважати, що влада не піде не неприйнятні для України компроміси. У вересні таких людей було 87%.

Результати опитування. Фото: КМІС

До того ж зросла частка тих, хто вважає, що Захід втомився від України — з 15% у вересні 2022 року до 30% у жовтні 2023 року. Соціологи зазначили, що все ж більшість українців — 63% (у вересні 2022 – 73%) — вважають, що Захід продовжує допомагати Україні і хоче, щоб війна закінчилась на українських умовах.

Результати опитування. Фото: КМІС

"У всіх регіонах простежується тенденція зростання частки тих, хто вірить у наявність конфліктів між політичною владою та командуванням армії, а також що Захід утомлюється від України. Водночас у всіх регіонах більше тих, хто дотримується протилежного погляду про відсутність конфліктів та про продовження підтримки з боку Заходу. Також у всіх регіонах більшість населення впевнені, що влада України не піде на неприйнятні для України компроміси", — наголосили у КМІС.

Дослідження проходило 29 вересня — 9 жовтня.

Нагадаємо, лише 15% українців підтримують ідею проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни. Водночас майже дві третини, або ж точніше — 64% громадян, таку ідею не підтримують.

Також ми писали, що близько 65% українців мають родичів чи близьких, які брали чи беруть участь у бойових діях на фронті з 24 лютого 2022 року. Дослідники зазначили збільшення числа тих, у кого близькі зараз перебувають на фронті порівняно з попередніми опитуваннями.