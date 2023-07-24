День святой княгини Ольги 24 июля — история, традиции и красивые открытки

Памятник княгини Ольге на Михайловской площади в Киеве. Фото: shutterstock.com

Сегодня, 24 июля, христиане восточного обряда отмечают большой праздник — День памяти княгини Ольги. Она была женой князя Игоря и бабушкой князя Владимира. Правила государством с 945 по 960 год. Православной церковью Ольга канонизирована как святая, поскольку стала первой правительницей Киевской Руси, принявшей христианство.

Новини.LIVE рассказывает о жизни княгини Ольги, традициях и запретах, которым следуют верующие 24 июля. А также делится яркими открытками-поздравлениями к празднику.

Читайте также:

Церковный праздник 24 июля — что известно о святой равноапостольной княгине Ольге

К сожалению, до наших дней сохранилось не много сведений о жизни Ольги. В частности, неизвестно точной даты ее рождения. Современный историк Николай Котляр считает, что княгиня Ольга родилась около 910 года. Относительно места рождения дебаты продолжаются до сих пор, однако конкретный город или регион назвать невозможно. Есть версия, что она была дочерью Вещего Олега.

При рождении ей дали имя Хельга — в переводе с языка варягов оно означает "священная".

В 903 году Ольга стала женой князя Игоря, от которого родила сына Святослава. Когда их сыну исполнилось три, Игоря убили древляне. После убийства мужа они отправили княгини его тело и сватов.

Возмущенная Ольга приказала закопать сватов вместе с лодкой, на которой они приплыли. После этого, она отомстила за мужа, сожгла их столицу Искоростень и обложила древлян данью.

После смерти супруга Ольга стала управлять княжеством и проявила себя как твердый и хитрый политик. Также Ольга установила границы Киевской Руси, ввела налогообложение. Она правила до совершеннолетия своего сына и стала первым правителем Древней Руси, принявшим христианство.

Ее крестили под именем Елены в Константинополе в 955 или 957 году. Обряд крещения проводил сам император Константин VII Багрянородный (по другой версии его сын и соправитель Роман) и патриарх Феофилакт.

Вернувшись домой, она хотела вовлечь в христианство сына, но тот отказался. Несмотря на это, княгиня начала возводить христианские храмы. Одним из них была церковь святой Софии, которая, к сожалению, сгорела в 1017 году.

Святое дело княгини Ольги продолжил внук — князь Владимир, незаконный сын Святослава.

Позже Ярослав Мудрый, правнук княгини, возвел на месте церкви святой Софии каменный храм, сохранившийся и до наших дней.

Княгиня Ольга умерла 24 июля 969 года и была похоронена по христианскому обряду. Мощи княгини ее внук, князь Владимир, поместил в первом каменном храме — Десятинной церкви Успения Пресвятой Богородицы.

В XVI веке ее причислили к лику святой равноапостольной. Такой чести в христианстве удостоились всего 5 женщин: Мария Магдалина, первомученица Текла, мученица Апфия, просветительница Грузии Нина и царица Елена Ровноапостольная.

Княгиня Ольга. Фото: google.com

Что нельзя делать 24 июля в День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

В этот день верующие соблюдают следующие запреты:

нельзя ругаться с близкими и знакомыми;

избегать негативных мнений;

жаловаться на жизнь;

заниматься домашней работой (стиркой, уборкой, шитьем и т.п.);

лениться;

хвастаться успехами;

переедать.

Что можно делать 24 июля

В этот день верующим следует пойти в церковь и помолиться святой. У кого нет такой возможности, могут сделать это дома. Главное обращаться от чистого сердца и с хорошими намерениями.

У Ольги просят помощи для матерей военных, сирот, о здоровье для себя и родных, о помощи для тех, кто потерял любимых.

Святая Ольга помогает вдовам и отверженным, также ей молятся о богатом урожае, а девушки — об удачном замужестве.

24 июля следует обязательно помочь тому, кто нуждается в этом, а также быть терпеливым к слабостям других. В этот день нужно хорошо поработать в поле и на огороде — все сделанное будет во благо.

Верующие в храме на богослужении. Фото: google.com

Сильная молитва к святой равноапостольной княгине Ольге

Святая Ольга, ты была княгиней древнеукраинской земли, Ты была равноапостольна в объявлении святой веры Христовой в Руси-Украине. К Господу через тебя зовет весь наш народ, как к могущественной нашей заступнице в небе. Святая княгиня, опекай нас, будь нам матерью в небе, как была ты матерью украинскому народу на земле. Вместе с нами выпроси нам у Христа Спаса милость, чтобы во всех наших семьях и во всем народе чтилось и славилось имя Божие и сохранялись Божьи заповеди и правды.

По нашим и твоим молитвам, святая наша покровительница, украинская молодежь пусть произрастает в скромности и праведности, люди средних лет пусть служат благочестием и трудолюбием, а старшие пусть добрым примером и мудрым советом ведут весь украинский народ к Божьему миру, согласию. Могучая заступница Украины — святая княгиня Ольга, молись Богу за нас. Аминь.

С Днем княгини Ольги — поздравления в открытках

Поздравление с Днем княгини Ольги. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем княгини Ольги. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем княгини Ольги. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем княгини Ольги. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем княгини Ольги. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем княгини Ольги. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем княгини Ольги. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем княгини Ольги

Ранее Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в июле и какое имя выбрать для ребенка по церковному июльскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

Напомним, мы подготовили подробный православный календарь праздников на июль 2023 года.