День святої княгині Ольги 24 липня — історія, традиції та гарні листівки

Пам'ятник княгині Ользі на Михайлівській площі у Києві. Фото: shutterstock.com

Сьогодні, 24 липня, християни східного обряду відзначають велике свято — День пам'яті княгині Ольги. Вона була дружиною князя Ігоря та бабусею князя Володимира. Правила державою з 945 року по 960 рік. Православною церквою Ольга канонізована як свята, оскільки стала першою правителькою Київської Русі, яка прийняла християнство.

Новини.LIVE розповідає про життя княгині Ольги, традиції та заборони, яким слідують віряни 24 липня. А також ділиться яскравими листівками-привітаннями до свята.

Читайте також:

Церковне свято 24 липня — що відомо про святу рівноапостольну княгиню Ольгу

На жаль, до наших днів збереглося не багато відомостей про життя Ольги. Зокрема, не відомо точної дати її народження. Сучасний історик Микола Котляр вважає, що княгиня Ольга народилася близько 910 року. Стосовно місця народження дебати точаться й досі, проте конкретне місто або регіон назвати неможливо. Є версія, що вона була дочкою Віщого Олега.

При народженні їй дали ім'я Хельга — в перекладі з мови варягів воно означає "священна".

У 903 році Ольга стала дружиною князя Ігоря, від якого народила сина Святослава. Коли їх сину виповнилося три, Ігоря вбили древляни. Після вбивства чоловіка вони відправили княгині його тіло і сватів.

Обурена Ольга наказала закопати сватів разом з човном, на якому вони припливли. Після цього, вона помстилася за чоловіка, спаливши їх столицю Іскоростень і обклала древлян даниною.

Після загибелі чоловіка Ольга стала керувати князівством і проявила себе як жорсткий і хитрий політик. Також Ольга встановила межі Київської Русі, ввела оподаткування. Вона правила до повноліття свого сина та стала першим правителем Київської Русі, який прийняв християнство.

Її хрестили під іменем Олени в Константинополі в 955 чи 957 році. Обряд хрещення проводив сам імператор Костянтин VII Багрянородний (за іншою версією — його син і співправитель Роман) і патріарх Феофілакт.

Повернувшись додому, вона хотіла залучити до християнства сина, але той відмовився. Попри це, княгиня почала зводити християнські храми. Одним з них була церква святої Софії, яка, на жаль, згоріла у 1017 році.

Святу справу княгині Ольги продовжив її онук — князь Володимир, незаконний син Святослава.

Пізніше, Ярослав Мудрий, правнук княгині, звів на місці церкви святої Софії кам’яний храм, який зберігся і до наших днів.

Княгиня Ольга померла 24 липня 969 року і була похована за християнським обрядом. Мощі княгині її онук, князь Володимир, помістив у першому кам'яному храмі — Десятинній церкві Успіння Пресвятої Богородиці.

В XVI столітті її зарахували до лику святої рівноапостольної. Такої честі в християнстві удостоїлися всього 5 жінок: Марія Магдалина, первомучениця Текла, мучениця Апфія, просвітителька Грузії Ніна і цариця Олена Рівноапостольна.

Княгиня Ольга. Фото: google.com

Що не можна робити 24 липня у День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги

Цього дня віряни дотримуються таких заборон:

не можна лаятися з близькими та знайомими;

уникати негативних думок;

скаржитися на життя;

займатися домашньою роботою (пранням, прибиранням, шиттям тощо);

лінуватися;

хвалитися успіхами;

переїдати.

Що можна робити 24 липня

Цього дня вірянам варто піти до церкви й помолитися святій. У кого немає такої змоги, можуть зробити це вдома. Головне звертатися від чистого серця та з хорошими намірами.

У Ольги про допомогу матері військових, сироті, про здоров'я для себе та рідних, про допомогу тим, хто втратив коханих.

Свята Ольга допомагає вдовам і знедоленим, також їй моляться про багатий урожай, а дівчата — про вдале заміжжя.

24 липня слід обов'язково допомогти тому, хто потребує цього, а також бути терплячим до слабкостей інших. У цей день потрібно добре попрацювати в полі та на городі — все зроблене буде на благо.

Віряни у храмі на богослужінні. Фото: google.com

Сильна молитва до святої рівноапостольної княгині Ольги

Свята Ольго, ти була княгинею давньоукраїнської землі, Ти була рівноапостольною у голошенні святої віри Христової в Русі-Україні. До Господа через тебе кличе весь наш народ, як до могутньої нашої заступниці в небі. Свята княгине, опікуйся нами, будь нам матір’ю в небі, як була ти матір’ю українському народові на землі. Разом з нами випроси нам у Христа Спаса ласку, щоб у всіх наших родинах і в цілому народі шанувалося й славилося ім’я Боже і зберігались Божі заповіді та правди.

За нашими й твоїми молитвами, свята наша заступнице, українська молодь нехай виростає у скромності і праведності, люди середніх літ нехай служать побожністю і працьовитістю, а старші нехай добрим прикладом та мудрою порадою ведуть увесь український народ до Божого миру, злагоди й любові, святости і добробуту. Могутня заступнице України — свята княгине Ольго, молися Богові за нас. Амінь.

З Днем княгині Ольги — привітання у листівках

Привітання з Днем княгині Ольги. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем княгині Ольги. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем княгині Ольги. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем княгині Ольги. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем княгині Ольги. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем княгині Ольги. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем княгині Ольги. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем княгині Ольги

Раніше Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в липні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

Нагадаємо, ми підготували детальний православний календар свят на липень 2023 року.