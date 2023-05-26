Вступительная кампания 2023: условия вступления в этом году

Экзамен для поступления. Фото: Pexels

В Украине скоро стартует вступительная кампания-2023, выпускники могут сдавать экзамены и подавать документы в вузы. В условиях полномасштабной войны изменены некоторые правила.

О нынешних условиях вступления эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредитель организации "Смарт освіта" Оксана Макаренко.

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Соучредитель "Смарт образования" Оксана Макаренко. Facebook Оксаны Макаренко

"Образовательные управленцы посмотрели и поняли, что детям было тяжело этот год, даже последние несколько лет. Они не получали, к сожалению, качественного образования. На сегодняшний день пересмотрели условия вступительной кампании, чтобы детям было посильно поступить", — сказала эксперт.

В этом году отменили ВНО — итоговую аттестацию, которая была обязательной согласно законодательству. Выпускники школ могут сдать один тест по трем предметам. Он нужен исключительно тем, кто планирует поступать в высшее учебное заведение.

"Его будут сдавать в электронном виде. Это нельзя сделать из дома, надо прийти в центр, где проводится тест. Но эти центры открыты не только в Украине, но и за рубежом, где сейчас находится много украинских абитуриентов", — добавила эксперт.

Кроме того, она отметила, что этот тест удастся сдать почти каждому, ведь очень низкий порог оценивания.

"Условно 30 задач. Если все задачи решил правильно, то это 200 баллов. Но наберешь сто баллов, если сделал хотя бы 4 задачи правильно" , — подытожила Оксана Макаренко.

Добавим, что в условиях полномасштабной войны большая часть учебных заведений работает в онлайн-формате. Это зависит от региона, где расположено учебное заведение, и от его способности организовать очное обучение с учетом всех норм безопасности.

При выборе вуза следует учитывать формат обучения, чтобы получить то, что ожидает абитуриент от процесса.