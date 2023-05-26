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Вступна кампанія-2023: чи варто обирати дистанційне навчання

26 травня 2023 15:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вступна кампанія 2023: про дистанційне навчання в університетах
Одеський університет. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В умовах повномасштабної війни велика частина навчальних закладів працює в онлайн-форматі. Це залежить від регіону, де розташований навчальний заклад, і від його спроможності організувати очне навчання з урахуванням всіх безпекових норм. 

Під час вибору вишу варто зважати на формат навчання, аби отримати те, що очікує абітурієнт від процесу. Чи варто обирати дистанційне навчання, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла співзасновниця організації "Смарт освіта" Оксана Макаренко.

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Оксана Макаренко
Співзасновниця "Смарт освіти" Оксана Макаренко. Фото: Facebook Оксани Макаренко

"Частина університетів, я думаю, що можуть навчати дітей онлайн. Це вже більш-менш дорослі діти і в них сформовані навички самодисципліни і вміння навчатися, а також є цифрові навички. І в університеті багато викладачів вже мають можливість впорядкувати курс, щоб навчати онлайн", — загалом оцінила дистанційне навчання експертка. 

Однак Оксана Макаренко розповіла і про труднощі онлайн-навчання. Серед яких відсутня складова спілкування, що є частиною життя студента. 

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Навчання в університеті. Фото: pexels.com

"З людьми людина вчиться комунікувати, робить щось в групі, вчиться співпрацювати. Є багато процесів, які ніби напряму не пов'язані з отриманням диплома, але розвивають м'які навички людини, емоційний інтелект", — додала експертка. 

За її словами, навчання в умовах війни — це великий виклик для системи освіти в Україні. І у випадку вибору місця і способу навчання, абітурієнт має зважати на свої потреби та можливості. 

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні все більше школярів змушені були виїхати за кордон і здобувати освіту в інших країнах. У Міністерстві освіти та науки України розробили, як оцінити знання учнів за вітчизняними стандартами. 

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