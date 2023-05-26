Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Вступительная кампания-2023: стоит ли выбирать дистанционное обучение arrow

Вступительная кампания-2023: стоит ли выбирать дистанционное обучение

26 мая 2023 15:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Вступительная кампания 2023: о дистанционном обучении в университетах
Одесский университет Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В условиях полномасштабной войны большая часть учебных заведений работает в онлайн-формате. Это зависит от региона, где расположено учебное заведение, и от его способности организовать очное обучение с учетом всех норм безопасности.

При выборе вуза следует учитывать формат обучения, чтобы получить то, что ожидает абитуриент от процесса. Стоит ли выбирать дистанционное обучение, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредитель организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.

Читайте также:
Оксана Макаренко
Соучредитель "Смарт образования" Оксана Макаренко. Фото: Facebook Оксаны Макаренко

"Часть университетов, я думаю, что могут обучать детей онлайн. Это уже более-менее взрослые дети и у них сформированы навыки самодисциплины и умение учиться, а также есть цифровые навыки. И в университете многие преподаватели уже имеют возможность упорядочить курс, чтобы обучать онлайн", — в целом оценила дистанционное обучение эксперт.

Однако Оксана Макаренко рассказала и о трудностях онлайн-обучения. Среди которых отсутствует составляющая общения, которая является частью жизни студента.

когда каникулы в школах и у студентов 2022-2023
Обучение в университете. Фото: pexels.com

"С людьми человек учится коммуницировать, делает что-то в группе, учится сотрудничать. Есть много процессов, которые напрямую не связаны с получением диплома, но развивают мягкие навыки человека, эмоциональный интеллект", добавила эксперт.

По ее словам, обучение в условиях войны — это большой вызов для системы образования в Украине. И в случае выбора места и способа обучения, абитуриент должен учитывать свои потребности и возможности.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине все больше школьников вынуждены были уехать за границу и получать образование в других странах. В Министерстве образования и науки Украины разработали, как оценить знания учащихся по отечественным стандартам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас