Вступительная кампания 2023: о дистанционном обучении в университетах

Одесский университет Фото: Новини.LIVE

В условиях полномасштабной войны большая часть учебных заведений работает в онлайн-формате. Это зависит от региона, где расположено учебное заведение, и от его способности организовать очное обучение с учетом всех норм безопасности.

При выборе вуза следует учитывать формат обучения, чтобы получить то, что ожидает абитуриент от процесса. Стоит ли выбирать дистанционное обучение, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала соучредитель организации "Смарт образование" Оксана Макаренко.

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Соучредитель "Смарт образования" Оксана Макаренко. Фото: Facebook Оксаны Макаренко

"Часть университетов, я думаю, что могут обучать детей онлайн. Это уже более-менее взрослые дети и у них сформированы навыки самодисциплины и умение учиться, а также есть цифровые навыки. И в университете многие преподаватели уже имеют возможность упорядочить курс, чтобы обучать онлайн", — в целом оценила дистанционное обучение эксперт.

Однако Оксана Макаренко рассказала и о трудностях онлайн-обучения. Среди которых отсутствует составляющая общения, которая является частью жизни студента.

Обучение в университете. Фото: pexels.com

"С людьми человек учится коммуницировать, делает что-то в группе, учится сотрудничать. Есть много процессов, которые напрямую не связаны с получением диплома, но развивают мягкие навыки человека, эмоциональный интеллект", — добавила эксперт.

По ее словам, обучение в условиях войны — это большой вызов для системы образования в Украине. И в случае выбора места и способа обучения, абитуриент должен учитывать свои потребности и возможности.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине все больше школьников вынуждены были уехать за границу и получать образование в других странах. В Министерстве образования и науки Украины разработали, как оценить знания учащихся по отечественным стандартам.