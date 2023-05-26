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Умови вступної кампанії-2023: які іспити складати

26 травня 2023 20:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вступна кампанія 2023: умови цьогорічного вступу
Екзамен для вступу. Фото: Pexels
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні незабаром стартує вступна кампанія-2023, випускники можуть складати іспити та подавати документи у виші. В умовах повномасштабної війни змінено деякі правила. 

Про цьогорічні умови вступу ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла співзасновниця організації "Смарт освіта" Оксана Макаренко.

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Оксана Макаренко
Співзасновниця "Смарт освіти" Оксана Макаренко. Facebook Оксани Макаренко

"Освітні управлінці подивилися і зрозуміли, що дітям було важко цей рік, навіть останні декілька років. Вони не отримували, на жаль, якісної освіти. На сьогодні переглянули умови вступної кампанії, аби дітям було посильно вступити", — сказала експертка. 

Відтак, цьогоріч скасували ЗНО — підсумкову атестацію, яка була обов'язковою згідно з законодавством. Випускники шкіл можуть скласти один тест з трьох предметів. Він потрібен виключно тим, хто планує вступати у вищий навчальний заклад. 

"Його будуть складати в електронному вигляді. Це не можна зробити з дому, треба прийти в центр, де проводиться тест. Але ці центри відкриті не лише в Україні, а і за кордоном, де зараз перебуває багато українських абітурієнтів", — додала експертка. 

Окрім того, вона зазначила, що цей тест вдасться скласти чи не кожному, адже дуже низький поріг оцінювання. 

"Умовно 30 завдань. Якщо всі завдання вирішив правильно, то це 200 балів. Але набереш сто балів, якщо зробив хоча б 4 завдання правильно", — підсумувала Оксана Макаренко.

Додамо, що в умовах повномасштабної війни велика частина навчальних закладів працює в онлайн-форматі. Це залежить від регіону, де розташований навчальний заклад, і від його спроможності організувати очне навчання з урахуванням всіх безпекових норм. 

Під час вибору вишу варто зважати на формат навчання, аби отримати те, що очікує абітурієнт від процесу. 

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