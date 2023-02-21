Тарас Кремень дал советы, как быстрее перейти на украинский язык

Тарас Кремень первым рекомендует заменить язык на всех электронных устройствах

С началом полномасштабного вторжения России все больше граждан общаются на украинском. В свою очередь, языковой омбудсмен призвал всех других украинцев не бояться, а переходить на родной язык уже сейчас.

Об этом Тарас Кремень написал в своем Facebook.

Как быстро перейти на украинский язык

Символически ко Дню родного языка Тарас Кремень дал советы гражданам, как перейти на украинский язык. Первым нужно заменить язык на электронных устройствах — компьютерах, мобильных телефонах и т.д.

Также действенным методом является чтение на украинском языке. Кроме того, расширять свой словарный запас можно с помощью песен и фильмов.

Кроме того, Уполномоченный по защите государственного языка советует писать на украинском.

"Заведите собственный словарь для новых слов и нуждающихся в исправлении. Обязательно употребляйте новые слова, фразеологизмы в повседневной жизни - это обогатит ваш язык", - подчеркнул он .

Учить родной язык можно и с помощью курсов. Сейчас в Украине действует 450 бесплатных площадок для овладения государственным языком, с перечнем которых можно ознакомиться у нас на сайте .

Напомним, сегодня, 21 февраля, во Львове презентовали первый печатный церковнославянско-украинский словарь .