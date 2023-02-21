Тарас Кремінь дав поради, як швидше перейти на українську мову

Уповноважений із захисту державної мови дав поради, як швидше перейти на українську
З початком повномасштабного вторгнення росії дедалі більше громадян спілкуються українською. Своєю чергою, мовний омбудсмен закликав всіх інших українців не боятися, а переходити на рідну мову вже зараз.
Про це Тарас Кремінь написав у своєму Facebook.
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Як швидко перейти на українську мову
Символічно до Дня рідної мови Тарас Кремінь дав поради громадянам, як перейти на українську мову. Найпершим потрібно замінити мову на електронних пристроях — комп’ютерах, мобільних телефонах тощо.
Також дієвим методом є читання українською мовою. Окрім того, розширювати свій словниковий запас можна і за допомогою пісень та фільмів.
Окрім того, Уповноважений із захисту державної мови радить писати українською.
"Заведіть власний словник для нових слів та тих, що потребують виправлення. Обов’язково вживайте нові слова, фразеологізми у повсякденному житті — це збагатить вашу мову", — наголосив він.
Вивчати рідну мову можна і за допомогою курсів. Наразі в Україні діє 450 безкоштовних майданчиків для опанування державної мови, з переліком яких можна ознайомитися на сайті.
Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого у Львові презентували перший друкований церковнослов'янсько-український словник.