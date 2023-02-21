Тарас Кремінь дав поради, як швидше перейти на українську мову

Тарас Кремінь найпершим рекомендує замінити мову на всіх електронних пристроях

З початком повномасштабного вторгнення росії дедалі більше громадян спілкуються українською. Своєю чергою, мовний омбудсмен закликав всіх інших українців не боятися, а переходити на рідну мову вже зараз.

Про це Тарас Кремінь написав у своєму Facebook.

Як швидко перейти на українську мову

Символічно до Дня рідної мови Тарас Кремінь дав поради громадянам, як перейти на українську мову. Найпершим потрібно замінити мову на електронних пристроях — комп’ютерах, мобільних телефонах тощо.

Також дієвим методом є читання українською мовою. Окрім того, розширювати свій словниковий запас можна і за допомогою пісень та фільмів.

Окрім того, Уповноважений із захисту державної мови радить писати українською.

"Заведіть власний словник для нових слів та тих, що потребують виправлення. Обов’язково вживайте нові слова, фразеологізми у повсякденному житті — це збагатить вашу мову", — наголосив він.

Вивчати рідну мову можна і за допомогою курсів. Наразі в Україні діє 450 безкоштовних майданчиків для опанування державної мови, з переліком яких можна ознайомитися на сайті.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого у Львові презентували перший друкований церковнослов'янсько-український словник.