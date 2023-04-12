УПЦ МП подала в суд на ведущих "95 квартала": что случилось

Комики "95 квартала" Александр Пикалов (слева) и Евгений Кошевой (справа). Фото: скриншот

УПЦ МП заявила, что полиция уже начала расследование в отношении ведущих "95 квартала" и призвала своих прихожан подавать заявления, "кого оскорбило богохульство комиков". Российские попы утверждают, что ведущие пропагандировали физическое насилие в отношении священнослужителей УПЦ.

Об этом сообщает Цензор. Нет.

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"7 декабря 2022 года в передаче "Байрактар News" (№104) студии "Квартал 95" ведущие Пикалов Александр Викторович и Кошевой Евгений Викторович позволили себе пренебрежительно высказаться не только о Церкви, но и о вере в Бога как таковой. Более того, эти граждане предприняли пропаганду физического насилия в отношении священнослужителей УПЦ, намекая на то, что это не будет стоить им больше, чем 100 грн", — говорится в сообщении УПЦ МП.

"Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть у священника УПЦ МП — 20 грн, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике — 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой — 100 грн", — шутили ведущие в эфире.

Как отмечается, в УПЦ МП почему-то связывают последние события вокруг церкви именно с этим видео, а не своей деятельностью, которая возмущает часть граждан Украины.

Напомним, недавно активистку УПЦ МП Викторию Кохановскую после того, как она опубликовала провокационное видео, в котором обвинила украинские власти и призвала верующих "бороться за свои права" вызвали на допрос в СБУ. Она была вызвана в качестве свидетеля по уголовному делу.